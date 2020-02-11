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  3. Tokat'ta 4 ilçede taşımalı eğitime kar tatili 

Tokat'ta 4 ilçede taşımalı eğitime kar tatili 

TOKAT'ın 4 ilçesinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı sistemle eğitim yarın tatil edildi.

Tokat'ta 4 ilçede taşımalı eğitime kar tatili 

TOKAT'ın 4 ilçesinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı sistemle eğitim yarın tatil edildi.

Tokat'ın Turhal, Yeşilyurt, Zile ve Artova ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerin yarinki eğitimine bir gün ara verildi. Tatil kararı İlçe Kaymakamlıkları tarafından alındı.

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Kaynak: DHA




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