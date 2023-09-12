Tokat’ta 480 dönüm alan imara açıldı

Tokat çevre yolu kenarında bulunan 480 dönüm alan belediye meclisinde sağlanan oy çoğunluğuyla imara açıldı.

Tokat Belediye Meclisi, Ankara Mahallesi çevre yolu kenarında bulunan bölgeyi Rezerv Yapı Alanı olarak ilan etti. Karar, Eylül ayı toplantısında oy çokluğuyla kabul edildi.

Daha önce Semerkant, Kabe-i Mescit, Cami-i Kebir ve Erenler Mahallelerini etkileyen Kaledibi Kentsel Risk Alanı, 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından Afet Riskli Alan olarak ilan edilmişti.

Kaledibi Riskli Alanının dönüşümünü sağlamak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 709195 sayılı Bakan Olur'u ile Ankara Mahallesi çevre yolu kenarında bulunan bölge Rezerv Yapı Alanı olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda Kentsel dönüşüm sürecinde kullanılmak üzere yaklaşık 480 dönümlük alanda sırasıyla hali hazır harita, imar planına esas jeolojik etüt çalışmaları yapıldı. Belediye Meclisinin geçtiğimiz günlerde yapılan oturumunda da imar planı oy çokluğu ile onaylandı. Bu kararla birlikte bu bölgedeki kentsel dönüşüm sürecindeki planlama çalışması son aşamaya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)