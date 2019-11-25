Tokat’ta 808 öğrenciye kaban yardımı

Tokat TSO kış aylarının gelmesiyle birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilere kaban dağıtımı yaptı.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası(TTSO), Tokat Merkez ilçe ile birlikte Almus ve Reşadiye'de bulunan ilk ve orta okullarıyla irtibata geçerek ihtiyaç sahibi öğrencilere kaban yardımı yaptı. Toplamda 29 okul ile irtibata geçen TTSO, ihtiyaç sahibi 808 öğrenciye kaban dağıtımı yaptı. Temin edilen kabanlar, Oda Yönetimi tarafından İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'ye bizzat teslim edildi. Kız ve Erkek olmak üzere farklı dikimlerdeki 808 kaban, ihtiyaç sahibi öğrencilerin bedenlerine göre özel olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin katkılarıyla temin edildi.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin makamında gerçekleşen teslim törenine TSO Yönetim Kurulu Başkanı Dr Ali Çelik, Meclis Başkanı Dursun Sansar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Sinan Gökçe ve Selahattin Giden, Yönetim Kurulu Üyeleri Naci Altın ve Gökhan Muratdağı ile Genel Sekreter Sinan Ardil katıldı.

Kaynak: İHA