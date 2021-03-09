FOX TV Yayın Akışı |Baraj yeni bölümüyle FOX'taErzincan'da bir kadın kaza yapan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtulduStar TV Yayın Akışı| Niyazi Gül Dörtnala Star'daKanal D Yayın Akışı |Hekimoğlu yeni bölümüyle Kanal D'deATV Yayın Akışı |Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ATV'deYeni Malatyaspor'un bu hafta maçı neden yok (30.hafta) ? BAY geçmek ne demek?Maraşlı 9. bölüm full izle| Maraşlı son bölüm ATV full izleNeslihan Atagül Hollywood yolcusu!Gelinim Mutfakta Dudu kimdir, kaç yaşında nereli? Gelinim Mutfakta kaynana Nuray kim?Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 9 Mart 2021 Salı ?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Tokat'ta bir öğretmende koronavirüs çıktı! Okul kapatıldı

Tokat'ta bir öğretmende koronavirüs çıktı! Okul kapatıldı

Tokat'ın Çat kasabasındaki okulda bir öğretmende koronavirüs tespit edilmesinin ardından 30 öğretmen karantinaya alındı. Okulda da eğitim ve öğretime 10 gün süre ile ara verildi.

Tokat'ta bir öğretmende koronavirüs çıktı! Okul kapatıldı

Çat beldesinde Hüseyin Abbas Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulunda görev alan bir öğretmenin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Öğretmenlerin kent merkezinden beldeye servisle gelmesi nedeniyle aynı servisi kullanan 30 öğretmen 15 günlük karantinaya alındı.

Öğretmenlerin ders verememesi nedeniyle okulda yüz yüze eğitime 10 gün süre ile ara verildi. 360 öğrencinin evlerinden online eğitimlerine devam edecek.

Tokat'ta bir öğretmende koronavirüs çıktı! Okul kapatıldı

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Yılmaz, “Ortaokul ve lisemizin 10 gün sonra tekrar açılmasını bekliyoruz. Çocuklarımızda herhangi bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Tokat'ta bir öğretmende koronavirüs çıktı! Okul kapatıldı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT