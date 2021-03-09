Tokat'ta bir öğretmende koronavirüs çıktı! Okul kapatıldı

Çat beldesinde Hüseyin Abbas Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulunda görev alan bir öğretmenin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Öğretmenlerin kent merkezinden beldeye servisle gelmesi nedeniyle aynı servisi kullanan 30 öğretmen 15 günlük karantinaya alındı.

Öğretmenlerin ders verememesi nedeniyle okulda yüz yüze eğitime 10 gün süre ile ara verildi. 360 öğrencinin evlerinden online eğitimlerine devam edecek.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Yılmaz, “Ortaokul ve lisemizin 10 gün sonra tekrar açılmasını bekliyoruz. Çocuklarımızda herhangi bir şey yok” ifadelerini kullandı.