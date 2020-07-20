Tokat'ta, 'Çarşı Pazar İndirim Günleri' başladı

TOKAT'ta bayram öncesi "Çarşı Pazar İndirim Günleri" başladı.

Tokat Bakkallar ve Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Şaban Kaya ve Pazarcılar Derneği Başkanı Kadir Bozdemir, koronavirüs nedeniyle işleri durma noktasına gelen esnafa destek olmak ve vatandaşlara uygun fiyatlı ürün sunabilmek için "Çarşı Pazar İndirim Günleri" adlı kampanya başlattı. 10 gün sürecek kampanya hakkında bilgi veren Tokat Bakkallar ve Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Şaban Kaya, "Pandemi sürecinde esnafımız dükkanlarını açamadı, sıkıntılara girdi. Bizler de hem bayram önü olduğu için esnafımızın işlerine tekrar heyecan katmak için indirim günlerini başlattık. Şu anda 600 esnafımızla bu kampanyayı başlattık" dedi.

Pazarcılar Derneği Başkanı Kadir Bozdemir ise kentte 3 ayrı noktada yüzde 10 ile 30 arasında indirimlerin başladığı belirterek, "10 gün süresince esnaflarımız indirim yapacak. Şu anda vatandaşlarımızın ilgisi güzel, kampanyaya katılan esnaflarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Esnaf ve vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

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Kaynak: DHA