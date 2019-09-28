Tokat’ta Demokrasi Müzesi açıldı

TOKAT'ta, Atatürk başta olmak üzere devlet adamlarının toplantılar yaparak balkonundan halka hitap ettiği 115 yıllık tarihi bina, restore edilerek Demokrasi Müzesi adı altında hizmete açıldı.

Tokat'ta 115 yıldır kahvehane olarak kullanılan üç katlı ahşap bina, İl Özel İdaresi tarafından sahibi Şevket Aydın'dan satın alınarak aslına uygun restore edildi. Geçmişte ilk olarak Türk Ocağı'nın faaliyet gösterdiği bina daha sonra İttihat ve Terakki Partisi binası olarak kullanıldı. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 26 Haziran 1919'da Tokat'a gelişinde burada halka hitap etti. Ayrıca Fevzi Çakmak Paşa, İsmet İnönü, Adnan Menderes gibi devlet büyüklerinin de balkon konuşmalarına ev sahipliği yaptı.

Valilik öncülüğünde "Demokrasi Müzesi" adı altında Türkiye'nin ve Tokat'ın siyasi ve demokrasi geçmişini özetleyen bir müze haline getirilen kahvehane, düzenlenen törenle açıldı. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Milliyetçi Harekat Partisi Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Demokrasi Müzesi hakkında bilgi veren Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Yüksek Kahve, Tokat'ın merkezi bir yerinde, behsat bölgesi olarak tabir ettiğimiz yerde. Çok uzun yıllardır geçmişi olan herkesin hafızasında olan, Tokat'ta sembol birkaç yer say deyince bunların başında gelen yerlerden birisidir. Yüksek Kahve'nin bir başka önemi var ki oda, siyasi anlamda çok önemli kişilere misafirlik yapmış olması ve burada önemli siyasi konuşmaların yapılıyor olması. Bir çok birleşim noktalarının da Yüksek Kahvede oluyor olması da buraya başka bir yükü yüklemiş. İsmet İnönü, Celal Bayar, Adnan Menderes burada konuşma yapmış. Dönemin parti liderleri geldiğinde halka hitap etmek istediğinde Yüksek Kahve'nin balkonuna geçmiş, oradan konuşmalar yapmış. Birçok konuda, siyaseten buluşma birleşme halkın buradan bilgilendiği bir yer haline gelmiş. Yine Mustafa Kemal Atatürk de yine bu alanda Kurtuluş Savaşı öncesindeki Tokat'ı ziyaret ettiğinde Milli Mücadelenin buradan işaret fişengini vermiş" dedi.

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DHA