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Tokat'ta deprem mi oldu 20 Kasım 2021? Tokat'ta kaç büyüklüğünde deprem oldu, şiddeti kaçtı, neden sallandı 20 Kasım 2021?

Son dakika haberine göre Tokat'ta hissedilen bir deprem meydana geldi. Peki,Tokat'ta deprem mi oldu 20 Kasım 2021? Tokat'ta kaç büyüklüğünde deprem oldu, şiddeti kaçtı, neden sallandı 20 Kasım 2021? İşte detaylar...

Tokat'ta deprem mi oldu 20 Kasım 2021? Tokat'ta kaç büyüklüğünde deprem oldu, şiddeti kaçtı, neden sallandı 20 Kasım 2021?

AFAD'dan gelen bilgiye göre Tokat'ta hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından, ilçelerde yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı. Peki, Tokat'ta deprem mi oldu 20 Kasım 2021? Tokat'ta kaç büyüklüğünde deprem oldu, şiddeti kaçtı, neden sallandı 20 Kasım 2021? Detaylar haberimizin devamında...

Tokat'ta deprem mi oldu 20 Kasım 2021? Tokat'ta kaç büyüklüğünde deprem oldu, şiddeti kaçtı, neden sallandı 20 Kasım 2021?

TOKAT'TA DEPREM Mİ OLDU 19 KASIM 2021? MUŞ'TA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU, ŞİDDETİ KAÇTI, NEDEN SALLANDI 19 KASIM 2021?

AFAD'dan gelen bilgiye göre, Tokat'ın Niksar ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

#Deprem
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Niksar (Tokat)
Tarih-Saat : 20.11.2021, 10:02:13 TSİ
Enlem : 40.6240 N
Boylam : 36.7538 E
Derinlik : 12.37 km

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