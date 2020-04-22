Tokat'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
TOKAT (AA) - Tokat'ta, çimento yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.Adnan Karadoğan idaresindeki 66 LB 567 plakalı çimento yüklü tır, Tokat-Turhal kara yolu Gaziosmanpaşa Üniversitesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi...
TOKAT (AA) - Tokat'ta, çimento yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Adnan Karadoğan idaresindeki 66 LB 567 plakalı çimento yüklü tır, Tokat-Turhal kara yolu Gaziosmanpaşa Üniversitesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyeri aştı ve tarlaya devrildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü, ekiplerin tarafından kurtarıldı.
Yaralanan Karadoğan, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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