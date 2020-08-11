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Tokat'ta direğe çarpan otomobil ikiye bölündü, 1 ölü

TOKAT'ta aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölünürken sürücü Selami Öner (38) yaşamını yitirdi.

Tokat'ta direğe çarpan otomobil ikiye bölündü, 1 ölü

TOKAT'ta aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölünürken sürücü Selami Öner (38) yaşamını yitirdi. Otomobilde sıkışan Öner'in cesedi, 2 saat süren çalışma sonrasında bulunduğu yerden çıkartıldı. Kaza saat 02.00 sıralarında Derbent Mahallesi'nde yaşandı.

Tokat'ta direğe çarpan otomobil ikiye bölündü, 1 ölü

 Selami Öner'in kullandığı 60 VB 376 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken sürücü Selami Öner olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Tokat'ta direğe çarpan otomobil ikiye bölündü, 1 ölü

 Otomobil içeresinde sıkışan Öner'in cesedi itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışma sonrasında çıkartılarak otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.  Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Tokat'ta direğe çarpan otomobil ikiye bölündü, 1 ölü

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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