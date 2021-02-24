Tokat'ta düğün salonları kapatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre; oransal olarak en çok vakanın görüldüğü ilk 6 il arasında olan riskli illerden Tokat’ta tedbirler alındı. Vali Dr. Ozan Balcı başkanlığında, Vali Yardımcısı Osman Sarı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve kurul üyelerinin katılımıyla İl hıfzıssıhha kurulu toplantısı yapıldı.

10 GÜNLÜK TEDBİR

Toplantı sonrası alınan kararlara göre il genelinde nişan, nikah, düğün gibi toplu etkinlikler 10 gün süre ile durduruldu. Cenazelere katılım 30 kişi ile sınırlandırılıp, taziye evlerine toplu ziyaretler yapılmamasına karar verildi. Özel ve kamuya ait spor salonları, hayvan pazarlarının 10 gün süre ile kapatıldı.

Normale dönebilmek için alınan tedbirlere uyulması gerektiğini söyleyen Tokat Valisi Ozan Balcı, 10 gün süre ile vatandaşlardan alınan ek tedbirlere uymalarını rica etti. 10 gün boyunca daha dikkatli olunması gerektiğini, düğün yapılmamasını ve cenaze namazlarına katılanların 30 kişiyi geçmemesi gerektiğini söyleyen Balcı, "Vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesini istiyorum” dedi.

Vali Balcı, açıklamalarının ardından Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül, İl Emniyet Müdürü Göksal Topaloğlu ile birlikte korona virüs denetimi yaptı.