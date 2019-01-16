Tokat’ta eğitime kar tatili

Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 17 Ocak perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süre ile eğitime ara verildi.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda eğitime ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, "Öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için, 17 Ocak 2019 Perşembe günü (yarın) resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerimiz ile birlikte özel eğitim, özel öğretim okul ve kurumlarımız ve yaygın eğitim kurumlarımızda il geneli eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir"denildi.

Öte yandan Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeni ile 623 köy yolundan 469'u ulaşıma kapandı.

Kaynak: İHA