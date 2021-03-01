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Tokat'ta emekli polis tabancasını temizlemek isterken kendisini vurarak hayatını kaybetti

Beylik tabancasını temizlediği sırada tabancanın ateş alması sonucu ağır yaralanan emekli polis memuru Salih Kıran kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tokat'ta emekli polis tabancasını temizlemek isterken kendisini vurarak hayatını kaybetti

Tokat Niksar'da Bağlar Mahallesinde yaşayan iki çocuk babası 66 yaşındaki emekli polis memuru Salih Kıran, beylik tabancasını temizlerken silah patladı ve kendisini vurdu.

EŞİ ŞAŞKINLIK GEÇİRDİ

Eşi Vildan Kıran, gelen ses üzerine, Salih Kıran'ın yanına koştu. Kazara kendini vuran eşini kanlar içinde gören Vildan Kıran, karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlık geçirdi.

Vildan Kıran hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Salih Kıran'ı Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis memuru Salih Kıran yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cansız bedeni otopsinin ardından lçeye bağlı Günlüce Köyü’nde toprağa verildi.

Tokat'ta emekli polis tabancasını temizlemek isterken kendisini vurarak hayatını kaybetti

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