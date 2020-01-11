Tokat'ta evde eğitim alan öğrenciler, eğlenerek ders işliyor

TOKAT'ta evde eğitim alan öğrenciler, dersleri eğlenerek işliyor. Serebral Palsi (SP) hastası ilkokul öğrencisi Ender Koç (11), evine gelen öğretmen ve tiyatrocular ile keyifli bir ders ortamı buldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okula gidemeyen öğrencilere yönelik yürütülen evde eğitim hizmetinden il genelinde 78 öğrenci yararlanıyor. Evde eğitim hizmetine yenilikler getiren İl Milli Eğitim Müdürlüğü, temel derslerin yanında, sosyalleşmelerine katkı sağlayacak çeşitli aktivitelerle de öğrencilerin eğlenmelerini amaçlıyor. Bu kapsamda kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Ormanbeyli köyünde yaşayan Yılmaz- Semra Koç çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan SP hastası ilkokul öğrencisi Ender Koç, tiyatrocular, vantriloklar ve müzisyenler tarafından ziyaret edildi.

Haftanın 4 günü evde ders gören Ender Koç, eğitimini tamamladıktan sonra hastaları iyileştirmek için doktor olmak istediğini söyledi. Ender Koç, "Çok güzel ders çalışıyoruz hocamla. Hocamdan ben çok memnunum. İnşallah ben lise, üniversiteyi bitirip doktor olacağım Allah'ın izniyle. Öğretmenim etkinlikler yapıyor, çok güzel oyunlar oynatıyor. Komik bir öğretmen espri yapıyor. Çok seviyorum ben hocamı" ifadelerini kullandı.

'ENDER AZİMLİ VE ZEKİ BİR ÖĞRENCİ'

Haftanın dört günü Koç ailesinin evine gelerek Ender'e Türkçe, matematik, fen bilgisi ve sosyal bilgiler dersi veren sınıf öğretmeni Selcan Karakaş ise enderin azimli ve zeki bir öğrenci olduğunu belirtti. Karakaş, "Dersimi eğlenceli hale getirmek için birçok şey yapıyorum. Ender, zeki bir öğrenci, çok seviyorum, azimli ilerisini görebiliyorum. Öğrenmeye azmi ve hevesi var" dedi.

Oğlunun doğuştan Serebral Palsi hastası olduğunu belirten Semra Koç ise, "Biz yürüttüğümüz zaman yürüyor, kendisi yürüyemiyor. Her şeyden çok korkuyor. Ender'i okula götürdüm, bir yıl boyunca gitti. Seslerden rahatsız olduğu için ben hep yanında olmak zorunda kaldım, benim de rahatsızlığım vardı. Ben de yüksek sese gelemedim. Evde eğitim görmesini istedik. Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenler de yardım etti. Evde eğitim ile böyle çocuklara bu hizmetin yapılması çok güzel. Sürekli takip ediyorlar. Öğretmenler gelip evde etkinlikler yapıyor. Biz de okula götürmeye çalışıyoruz. Arkadaşları sürekli geliyor, burada etkinlik yapıyorlar. Teşekkür ediyoruz devletimize. Oğlum okumaya çalışıyor her şeyi takipte. Öğretmenini çok seviyor, ilgiyi de çok sever. Okuması güzel, ama yazmasında biraz sıkıntısı var. Sürekli lise ve üniversiteyi bitirip doktor olacağım diyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA