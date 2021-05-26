Tokat'ta feci kaza! Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı

Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazası meydana geldi. Feci kaza sonrasında hurdaya dönen araçlar 5 kişiye mezar oldu.

İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza saat 15.30 sıralarında, Tokat- Çorum yolunun eski Dağiçi köyü mevkisinde meydana geldi. Tokat yönüne giden 42 yaşındaki Birol Bayır yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen 57 yaşındaki Bekir Türker'in kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Feci kaza sonrasında hafif ticari araçta bulunan İsmail Yılmaz ve Hikmet Tok ile otomobildeki Emine Bayır, Esma Bayır ve Abdulkerem Bayır hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Birol Bayır ile aynı araçtaki Nisanur Bayır (7), Şükriye Bayır (41), sürücü Bekir Türker ile aracında bulunan Şerife Yılmaz (61), Rabia Türker (22) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Zile ve Turhal devlet hastanelerine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.