Tokat’ta, "Hediyeniz kitap olsun" kampanyası

Tokat'ta kitap okuma seferberliği kapsamında öğrenciler "Hediyeniz Kitap olsun" kampanyası ile başlatılan çalışmalara destek verdi.

Toplumsal Farkındalık ve Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Gazi Osman Paşa Ortaokulundan 250 öğrenci farkındalık oluşturmak için Cumhuriyet Meydanı'nda 5 dakika süre ile kitap okudu. Tabureler oturarak valilik binası önünde kitap okuyan öğrenciler, "Hediyeniz Kitap olsun" kampanyası ile dikkatleri çekti. Kitap Tokat Projesi Koordinatörü Keziban Yıldırım Özcan, proje kapsamında il genelindeki okullarda eğitim ve öğretime devam eden öğrenciler ve öğretmenlere 250 bin adet kitap hediye edildiğini kaydetti. Tokat'ta 7'den 70'e herkese kitap hediyeleri yapıldığına dikkat çeken Özcan, "Bugünde etkinliğe katılan öğrencilerimizin sloganı "hediyemiz'kitap olsun" oldu. Sayın Valimizi bu etkinliğe katılan tüm öğretmen ve öğrencilere en kısa sürede kitap ulaştırarak hediye etmemizi istedi. Proje kapsamında ana sınıfından, lisedeki öğrencilerimize ve öğretmenlerimize kitap hediye ediliyor. Bebek ve çocuk kütüphanesi yapılacak. Okullarımıza Z kütüphaneler yapılıyor. İl Halk Kütüphanesine bebeklere de üyelik kartı verildi. Projenin genel amacı çocuklarımız her yerde kitabı görsün bir oyuncak gibi kitap ihtiyacı da duysun" dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler de "Gençlerini kitapla beslemeyen milletlerin sonu hüsrandır", "Kitapsız büyüyen çocuk susuz büyüyen ağaca benzer" başlıkları altında mesajlar verirken, vatandaşlarda kitap okuma alışkanlığının kazandırılması için düzenlenen etkinliklerin insanlara şevk ve heyecan verdiğini kaydetti.

Kaynak: İHA