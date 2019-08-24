Tokat’ta herkes için spor etkinliği

Tokat'ta "Herkes İçin Spor Federasyonu" organizasyonuyla Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde düzenlenen "Herkes için spor" etkinliğinde renkli görüntüler yaşandı.

Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleşen ve profesyonel sporcular ve amatör sporcuların katıldığı etkinlikler kapsamında profesyonel spor gösterileri, badminton müsabakaları, çuval yarışı ve halat çekme gibi her yaşa uygun sokak oyunları ve aktiviteler yapıldı. İl merkezindeki etkinliklere ek olarak Niksar ve Almus ilçelerinde de düzenlenen organizasyonda amaç; sporun her yaşta yapılabildiği hususunda farkındalık oluşturulması olarak belirtildi. Tokat'ta gerçekleştirilen etkinliklerle alakalı bilgi veren Federasyon Temsilcisi Güngör Doğanay, "Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu 1990 yılında kurulmuş, Anayasanın 59'uncu maddesi hükmünce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının beden ve ruh sağlığını kurur ilkesiyle bu misyonla yola çıkmış, Türkiye'nin 81 ilini ve ilçesini dolaşan, 3'ten 93'e herkes için spor ve herkes için etkinlik diye yollara düşmüş bir federasyon. Bu bağlamda il il, ilçe ilçe dolaşıyoruz. İnsanlarımızı harekete, aktivite yapmaya bir yandan da profesyonel olarak branşlaştırmaya yönlendiriyoruz. Bunun için de gördüğünüz gibi yarışmalar, aktiviteler, ödüllü etkinlikler ve profesyonel spor gösterileri yaparak, insanlarımızı, özellikle çocuklarımızı spora teşvik ediyoruz" şeklinde konuştu.

Organizasyonda en çok keyif alanlar ise çocuklar oldu. Tüm çocuklara etkinliğe katıldıkları için kitap, tişört, şapka gibi hediyeler verildi.

Kaynak: İHA