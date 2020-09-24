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  3. Tokat'ta husumetli aileler arasında taş ve sopalı kavga!

Tokat'ta husumetli aileler arasında taş ve sopalı kavga!

Tokat'ta iki aile arasında önceden çıkan husumetten dolayı kavga çıktı. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güçlükle ayırdı. 8 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili polis inceleme başlattı.

Tokat'ta Oğulbey Mahallesi'nde yaşanan olayda aralarında husumet bulunun iki ailenin kavgasında 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise tarafları güçlükle kontrol altına alındı. 

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24 Eylül 2020 Perşembe 10:51
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