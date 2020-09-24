Tokat'ta husumetli aileler arasında taş ve sopalı kavga!

Tokat'ta iki aile arasında önceden çıkan husumetten dolayı kavga çıktı. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güçlükle ayırdı. 8 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili polis inceleme başlattı.