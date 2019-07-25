Tokat’ta işbirliği protokolü imzalandı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile Ondokuz Mayıs üniversitesi arasında teknoloji transfer ofisi çerçeve protokolü imzalandı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi rektörlük makamında TOGÜ ve OMÜ arasında teknoloji transfer ofisi çerçeve işbirliği protokolü imza töreni yapıldı. Teknoloji transfer ofisi çerçevesinde gerçekleşen protokolde, TOGÜ ile OMÜ bünyesinde faaliyet gösteren OMÜ-TTO'nun arasındaki diyalog ve güven ortamının oluşturularak işbirliğinin güçlendirilmesini, sahip olunan teknoloji transfer ofisi yönetimine ilişkin bilgi birikiminin/deneyimlerinin karşılıklı olarak OMÜ-TTO ile TOGÜ TTO arasında paylaşılması, yeni teknoloji ve süreç geliştirme aşamalarında katkı sağlayarak kalite ve verimlilik arttırıcı sonuçların alınmasını, ortak Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarının gerçekleştirilmesini ve bilgi-teknoloji transfer çalışmalarının yürütülmesini amaçlanıyor. Ayrıca, Farkındalık Tanıtım Bilgilendirme Eğitim Hizmetleri Birimi aracılığı ile araştırmacıların, akademisyenlerin, öğrencilerin ve iş dünyasındaki kişilerin ( arasında Ar-Ge kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak organizasyonlar ve etkinlikler düzenlenmesi, duyurulması, yayınlanması, haberleştirilmesi konusunda işbirliği yapılması, Proje Geliştirme Yönetim Hizmetleri Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri Birimi aracılığı ile Tokat'taki ve Samsun'daki akademisyen ve sanayiciler arasında karşılıklı faydaya dayalı sürdürülebilir işbirliklerinin oluşturulması, ortaya çıkan üniversite sanayi işbirliklerinin Teknoloji Hazırlık Seviyelerinin artırılması, sanayi kuruluşlarının taleplerinin alanında uzman akademisyenlere yönlendirilmesi ve danışmanlık alınması, Üniversite- Sanayi buluşma etkinliklerinin düzenlenmesi, yenilik ve proje geliştirme konularında sanayici ve firmaların bilgi düzeylerini artırmaya yönelik eğitimlerin verilmesi konusunda yapılacak anlaşmalar çerçevesinde işbirliği içinde olmaları kararları alındı.

İşbirliği protokolü imza törenine Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Tokat Teknopark A.Ş Genel Müdürü Prof. Dr. Cemil Alkan, Tokat Teknopark Genel Müdür Yardımcısı ve TOGÜ Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Rüştü Yayar, Samsun Teknopark Müdürü Dr. Buğra Çolak ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş katıldı.

Kaynak: İHA