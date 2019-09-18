Tokat’ta jandarmadan tarihi eser operasyonu

Tokat'ın Niksar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan bir adet heykel ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Niksar ilçesinde bağlı Budaklı Köyünde jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri iki eve operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir adet tarihi eser niteliği taşıyan heykel ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin yetkili makamların kontrolünde devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA