Tokat'ta kiraz ihracatı başladı

TOKAT'ta üretimi yapılan kirazların ihracatına başlandı. Bu yıl aralarında Rusya, ABD, Kuzey Irak ve Almanya'nın bulunduğu ülkelere 3 bin ton kiraz ihracatının yapılması hedefleniyor.

Tokat merkeze bağlı özellikle Akyamaç ve Kemalpaşa Köyü kiraz ve şeftali meyvesi üretimi ile yurt genelinde önemli bir pazar oluşturuyor. Akyamaç ve Kemalpaşa Köyü'nün yüzde 90'ı geçimini meyve üretiminden sağlarken, hasat döneminde köyde yaklaşık 2 bin kişi çalışıyor. Birçok meyvenin yetiştirildiği bölgede kiraz üretimi ilk sırada yer alıyor. Özellikle, 0900 adı verilen ve normallerine göre iki kat daha iri olan kiraz Amerika, Rusya, Almanya ve Kuzey Irak'a ihraç ediliyor.

'İHRACATIN BİZE FAYDASI ÇOK'

Merkeze bağlı Akyamaç Köyü'nde komisyonculuk yapan Arslan Şen, Tokat'ta kiraz hasadının başladığını belirterek "İhracatlık kirazda kilogram fiyatı 5 lira ile 7 lira arasında değişiyor. İç piyasamızda şu anda 4 lira ile 6 lira arasında değişiyor. Bu da kirazın kalitesine göre değişiyor. Akyamaç ve Kemalpaşa köylerinde 15 bin ton üretim yapılıyor. Tokat'ta üretilen kirazın yaklaşık 3 bin tonu Rusya, ABD, Kuzey Irak'a gidiyor. Bazen de Almanya'ya gidiyor. Şu andaki üretimimiz ağırlıklı olarak iç piyasa kaldırıyor. Ama ihracatın bize çok faydası var çünkü ihracat yapılan kiraz fiyatları 5 ile 7 lira arasında" dedi.

Akyamaç Köyü'nde çiftçilik yapan Rıza Yılar (60) ise, "Kaliteli bir mahsulümüz var. Hasat çok iyi. İlk çıkış fiyatlarımız çok güzeldi, şu anda çok düştü. Kiraz fiyatlarında yüzde 50 düşüş oldu. Açılışta 6-8 lira arasıydı. Şu anda ise 3-5 lira arasında satılıyor" diye konuştu.

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DHA