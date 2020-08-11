Tokat'ta korkunç kaza! Otomobil paramparça oldu

Tokat’ta sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarpan araç ikiye bölündü. Kazada bir kişi hayatını kaybederken trafik ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.