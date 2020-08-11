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Tokat'ta korkunç kaza! Otomobil paramparça oldu

Tokat’ta sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarpan araç ikiye bölündü. Kazada bir kişi hayatını kaybederken trafik ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tokat’ta Derbent Mahallesinde bir araç sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesinden dolayı elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen araçtaki sürücünün cesedi, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkartıldı. Cenaze Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılmasının ardından trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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11 Ağustos 2020 Salı 09:13
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