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  3. Tokat'ta koronavirüs tedavisi biten 70 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi

Tokat'ta koronavirüs tedavisi biten 70 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi

TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan hasta taburcu edildi.İlçede, koronavirüs teşhisi konulan 70 yaşındaki hastanın Turhal Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı. Taburcu edilen kadın, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde evine uğurlandı.

Tokat'ta koronavirüs tedavisi biten 70 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi

TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan hasta taburcu edildi.

İlçede, koronavirüs teşhisi konulan 70 yaşındaki hastanın Turhal Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen kadın, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde evine uğurlandı.

Kaynak: AA




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