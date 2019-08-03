Tokat’ta kurbanlık sevkıyatları devam ediyor

Kurban Bayramına sayılı günler kala Tokatlı besicilerin bir yıl boyunca büyük emek vererek yetiştirdiği kurbanlıklar il dışına tırlarla sevk edilmeye devam ediyor.

Tokat merkeze bağlı Büyükyıldız köyünde besicileri kurbanlıkların küpe, evrak, ve sağlık kontrollerini tamamladıktan sonra tıra yükleyerek yola çıkardı. Antalya'ya gönderilen kurbanlıkları bayrama kalmadan satarak memleketlerine dönmeyi arzu eden besicilerden Halil Arar, hayvancılık yapmanın zorluğuna dikkat çekerek, "Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. İğnesini İlacını takip ediyoruz. Yaylada gözümüz gibi bir yıl boyunca baktığımız kurbanlıkları satarak masraflarımızı çıkarmayı, aile ekonomisine katkı sağlamayı arzu ediyoruz. İki tıra yüklediğimiz küçükbaş kurbanlıkları Antalya'ya götüreceğiz. Fiyatlarda geçen seneye göre pek bir farklılık yok. Bu sene küçükbaş kurbanlıklar bin ile 2 bin lira arasında değişiyor" dedi.

Antalya halkının genellikle kurbanlık olarak çoğunlukla küçükbaşı tercih ettiğini belirten Arar, "Kurbanlıklarımızı orada daha rahat satıyoruz. İnşallah umduğumuz gibi olur, Allah kimsenin emeğini boşa vermesin." diye konuştu

Kaynak: İHA