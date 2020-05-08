Tokat’ta mayıs ayında kar yağdı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Tokat'ın Reşadiye ilçesine 26 km uzaklıktaki 1350 rakımlı Bozçalı kasabasında Mayıs ayında kar yağışı etkili oldu. Tokat-Ordu sınırında bulunan kasabanın Düzkonuş mevkiinde etkili olan yağışı Duran Yaman isimli kasaba sakini tarafından görüntülendi.
Kaynak: İHA
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