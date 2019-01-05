Tokat'ta, "Meyveciliği Güçlendirme, Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Geliştirme Projesi" kapsamında 255 bin adet fidan ve fide üretimi yapılacak.

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Valilik öncülüğünde, Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü koordinesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi işbirliği ile yürütülen projenin 150 dekarlık uygulama sahasında incelemelerde bulundu. "Türk Tarımının Parlayan Yeni Yıldızı Tokat" sloganıyla başlatılan proje kapsamında 100 bin adet ceviz, 70 bin adet bağ, 4 bin adet üzümsü meyveler, 35 bin sarı mahlep, 10 bin kuşkirazı, 4 bin elma, 4 bin armut, 4 bin şeftali, 4 bin erik, 20 bin adet tıbbi aromatik bitkiler (ekinezya, lavanta, melisa) olmak üzere toplamda 255 bin adet fidan ve fide üretimi yapılacak.

Uygulama sahasında dikim parsellerinin hazırlandığını ve cevizlerin dikildiğini ifade eden Vali Balcı, meyve anacı dikimlerinin hava ve toprak müsait olduğunda Şubat ya da Mart ayı gibi yapılacağını söyledi. Bölgenin iklim ve toprak koşullarına göre üretilecek meyve fidanları ile fidancılığın gelişeceğinin altını çizen Vali Balcı, projenin ayrıca Tokat'ın kurduna kuşuna, havasına suyuna, toprağına, börtü böceğine katkı sağlayacağını belirtti.

Proje kapsamında ayrıca sağlıklı fidan üretimi, çoğaltma ve aşılama teknikleri, tıbbi ve aromatik bitkilerde çoğaltma teknikleri ve yetiştiriciliği, teknik personel eğitimi, önder çiftçi ve mesleki yeterlilik eğitimi, tarımsal sanayi için girişimci eğitimi yapılacak.

Kaynak: İHA