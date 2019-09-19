Tokat’ta, orman yangını büyümeden söndürüldü

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede yapılan müdahale ile büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye ilçesi Osmaniye Mahallesi kent ormanı mevkinde ormanlık alanda çıkan yangına, Orman İşletme ve Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Kuruyan otların henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu çıkan yangının ağaçlara sirayet etmemesi için ekiplerin yanı sıra vatandaşlarda çalışmalara yardımcı oldu. Kısa sürede yapılan müdahale ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, ekiplerin yanı sıra yangın söndürme çalışmalarına yardım eden vatandaşlara gayretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürülmesi bizleri sevindirdi. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebini araştırıyoruz. Yangına müdahalede bulunan tüm personele teşekkür ediyorum. İlçemize ve mahalle halkımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

Kaynak: İHA