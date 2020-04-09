TOKAT (AA) - Tokat'ta silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, kent merkezindeki sanayi sitesinde Mustafa Akgül (42), M.P. ile M.A, M.E, M.K. ve ismi henüz öğrenilemeyen 3 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Akgül ve M.P. silahla yaralandı.

Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Akgül, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili 6 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Akgül'ün cenazesinin otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.









Kaynak: AA