Tokat'ta vaka sayıları patladı! 50'den fazla kişide Kovid-19 çıktı

Koronavirüs salgında 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme sürecinin ardından vaka sayıları Tokat'ta artışa geçti.

Tokat’ta pandemi hastanesi olan Devlet Hastanesinde nisan ve mayıs aylarında göre daha fazla artış gözlemlendi. İl genelindeki koronavirüs vakalarının kabul edildiği hastanede 100'ün üzerinde hastanın tedavi gördüğü öğrenildi. Bu hastalardan yoğun bakımda tedavisi süren 13 hastadan 2’si ise entübe olarak tedavi ediliyor.

500 KİŞİ TAKİP EDİLİYOR

Son 14 günde filyasyon ekibi tarafından temaslı olduğu tespit edilen 500'ün üzerinde kişi de takip ediliyor. Korona virüs vak'alarının çıktığı ilk günden bugüne 18 kişinin hayatını kaybettiği Tokat’ta, son haftalarda vak'a sayılarındaki artışa neden olarak ise cenaze ve nişan törenleri gösteriliyor. İl merkezinde yaşanan vak'a artışı ise 'Hayat eve Sığar' uygulamasında gözler önüne seriliyor.

CENAZE VE NİŞAN TÖRENİ VAKALARI ARTIRDI

Tokat merkeze bağlı Ulaş Köyünde geçtiğimiz hafta bir cenazeye katılanlardan çok sayıda vatandaş koronavirüs şüphesi ile hastaneye başvurdu. Pazar ilçesinde ise düzenlenen bir nişan merasimine katılan vatandaşlardan korona virüs tespit edildi. Bir cenaze ve nişandan 50’nin üzerinde hastanede hastanın tedaviye alındığı öğrenildi.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 51 bin 14 test yapıldı, 1374 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1214 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 331 bin 158, vaka sayısı 198 bin 613, vefat sayısı 5 bin 115 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1018, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 375, toplam iyileşen hasta sayısı ise 171 bin 809 oldu.

"TEDBİRLERDE DİKKATLİ DEĞİLİZ"

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz." ifadelerini kullandı.