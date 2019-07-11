Tokat'ta yaylada kaybolan kişiyi, jandarma buldu

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde yaylada kaybolan akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Sabri Yerlikaya (40), jandarma ekiplerince 8 saat sonra bulundu.

Dün, ilçeye bağlı Saraykışla Yaylasına ailesi birlikte giden ve akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen Sabri Yerlikaya, kayboldu. Durumu fark eden ailesi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi. Ekiplerin, bölgede yaptığı 8 saatlik arama sonunda Yerlikaya, yayladan 13 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu.

Hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından Yerlikaya ailesine teslim edildi.

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DHA