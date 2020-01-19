Tokat’ta Yazmacılar Hanı’nda yangın (2)- Yeniden

TOKAT'ta, Yazmacılar Hanı'nda bugün sabaha karşı yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yeni Yurt Mahallesi'ndeki 2 katlı Yazmacılar Hanı'nda saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Hanın çatı kısmında başlayan yangını fark eden çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de takviye ekip istendi. Ekipler, çatı ve üst katın tamamen alevlere teslim olduğu yangına müdahale etti. Yazma boyamak için kullanılan boya ve yanıcı maddelerin zaman zaman patlaması nedeniyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: DHA