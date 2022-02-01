Tokat’ta yolcu otobüsü devrildi! 23 kişi yaralandı!
Tokat’ta bir yolcu otobüsü, yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 23 yolcu yaralandı.
Kaza Tokat-Turhal karayolu Sungur mevkiinde meydana geldi.
Rize’den Konya istikametine gittiği öğrenilen yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayganlaşan yolda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.
DEVRİLEREK ŞARAMPOLE SÜRÜKLENDİ
Bariyerlere çarpan otobüs devrilerek şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 23 yolcu yaralandı. Yaralı yolcular ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.