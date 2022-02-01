Tokat’ta yolcu otobüsü devrildi! 23 kişi yaralandı!​​​​​​​

Meteoroloji uyardı: Ülke genelinde buzlanma, don, buz ve sis bekleniyor! O illerde kuvvetli fırtına etkisini gösterecek! İşte 1 Ocak 2022 Salı hava durumu

Meteoroloji'den 52 ile sarı kodlu uyarı! Kar, yağmur, fırtına ne ararsan var!