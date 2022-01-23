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Tokat'ta yolcu otobüsü faciası! Devrilen otobüste 1 kişi öldü, 46 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 46 kişi yaralandı.

Tokat'ta yolcu otobüsü faciası! Devrilen otobüste 1 kişi öldü, 46 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Erzurum'a giden İsmail Bingöl (45) idaresindeki 25 ER 280 plakalı yolcu otobüsü, Çalkara köyü yakınlarında kar nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Tokat'ta yolcu otobüsü faciası! Devrilen otobüste 1 kişi öldü, 46 kişi yaralandı

Kazada Batişen Sibirli (40) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile 45 kişi ise ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tokat'ta yolcu otobüsü faciası! Devrilen otobüste 1 kişi öldü, 46 kişi yaralandı

CAMDAN FIRLADILAR

Yaralılardan Melik Sibirli (12), AA muhabirine, otobüsün yan yattığını belirterek, "Yan yatınca ben camdan fırladım. Beni bir abi çıkardı ilk olarak, etrafa baktığımda bayağı kişi yaralanmıştı. Herkes etrafa çıkmıştı." dedi.

Tokat'ta yolcu otobüsü faciası! Devrilen otobüste 1 kişi öldü, 46 kişi yaralandı

Yolculardan Nurullah Dinç ise aracın hafif sağ yapar gibi olduğunu, sonra toparlayamadığını anlatarak, "Arka en son koltukta oturuyordum oğlum ile beraber. Camdan dışarı çıktım." diye konuştu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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