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  3. Tokat’taki enteresan doğa olayı görenleri şaşırttı!

Tokat’taki enteresan doğa olayı görenleri şaşırttı!

Tokat’ta kent genelinden görülen ilginç doğa olayı öğle saatlerinde gerçekleşti. Güneş çıplak gözle görülebilirken güneşin çevresinde oluşan, gökuşağını andıran halka şaşkınlığa neden oldu.

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25 Nisan 2020 Cumartesi 15:17

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