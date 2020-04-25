Tokat’taki enteresan doğa olayı görenleri şaşırttı!
Tokat’ta kent genelinden görülen ilginç doğa olayı öğle saatlerinde gerçekleşti. Güneş çıplak gözle görülebilirken güneşin çevresinde oluşan, gökuşağını andıran halka şaşkınlığa neden oldu.
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25 Nisan 2020 Cumartesi 15:17
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