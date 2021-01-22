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Tokat'tan korkutan haber: 10 kişide mutant koronavirüs tespit edildi!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün İngiltere'de görülen daha hızlı yayılan mutant versiyonunun ülkemizde de görülmesi üzerine illere gönderilen özel kitlerle yapılan taramalarda, Tokat'taki 10 kişide mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi.

Tokat'tan korkutan haber: 10 kişide mutant koronavirüs tespit edildi!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının İngiltere'de görülen ve yüzde 70 daha hızlı yayılan mustant versiyonu ülkemizde de görüldü. Bunun üzerine tüm illere gönderilen özel test kitleriyle yapılan taramalarda, Tokat'ta 10 farklı kişide, yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış versiyonuna rastlandı. 

AİLE FERTLERİNE DE BULAŞMIŞ

Mutasyona uğramış korona virüsün Türkiye'de de tespit edilmesinin ardından illere gönderilen kitlerle ayrıca tarama yapılıyor. Tokat'ta 2 korona virüs hastasına yapılan testte mutasyona uğramış korona virüs tespit edildi. Kent merkezi ve Niksar ilçesinde tespit edilen hastaların aile fertlerine de hastalığı bulaştırmış olması nedeni ile sayının 10'a çıktığı öğrenildi.

Tokat'tan korkutan haber: 10 kişide mutant koronavirüs tespit edildi!

AYNI İLAÇ VE TEDAVİ UYGULANIYOR

Mutasyona uğramış korona virüs tespit edilen hastaların diğer hastalar gibi evlerinde izole edildiği, hastalara aynı ilaç ve tedavilerin uygulandığı sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tokat'ta mutasyona uğramış virüs tespit edilen hastalara virüsün nereden bulaştığı araştırılıyor.

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Tokat'tan korkutan haber: 10 kişide mutant koronavirüs tespit edildi!

15 KİŞİDE GÖRÜLMÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'den Türkiye'ye giriş yapan ve PCR test sonucu "pozitif" çıkan kişilere yapılan geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edildiğini açıklamıştı.

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Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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