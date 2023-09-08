Tokat’tın tek kent müzesi 100 bin ziyaretçi ağırladı

Tokat'tın Zile ilçesinde bulunan Zile Kent Müzesi yaz sezonu boyunca 100 bin ziyaretçi ağırladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Tokat’tın tek kent müzesi 100 bin ziyaretçi ağırladı

Tokat'tın Zile ilçesinde bulunan Zile Kent Müzesi yaz sezonu boyunca 100 bin ziyaretçi ağırladı.

Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan ve geçtiğimiz yıl hizmete başlayan Zile Kent Müzesi şehrin tek Kent Müzesi olma özelliğini taşıyor. Zile panayırı, Zile el sanatları, Zile pekmezinde kullanılan araçlar gibi birçok materyali barındıran müze kentin ilgi odağı konumunda bulunuyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken müze yaz sezonu boyunca ilçe vatandaşları dışında 100 bin ziyaretçi ağırladı.

"Yaz sezonunda 100 bin kişi burayı ziyaret etti"

Yaz sezonu boyunca 100 bin ziyaretçiye ulaştıklarını belirten Müze sorumlusu Kurtuluş Uygun, "Bulunduğumuz nokta dikdörtgen bir plan çerçevesinde 1900'lere kadar bir kışla binası olarak kullanılmıştır. Sonrasında burası bir virane hal alıyor, 2010'lı yıllarda burada bir çatı yapımı gerçekleştiriliyor. Ardından uzun bir süre bekleyiş başlıyor ardından 2022 yılında belediyemiz sayesinde buraya kent müzesi yapılıyor. Burası Zileli insanların dedelerinden dinlediği şeylerin kent müzesi dediğimiz halinin yaşayan müze temalı şeklidir. Bizim buradaki amacımız dedelerden anlatılanların bir parçasını burada insanlara gösterebilmek. Burada Zile'ye dair birçok şey görülebiliyoruz. Zile panayırı, Zile pekmezi deniliyor ve onun burada bir makinesi var. O makine yaklaşık 400 yaşında, burada bizim aktarmak istediklerimiz buydu Zilelilerin günlük hayatta gördüğü şeyler burada bulunuyor. Burada yoğun ilgi gördük geçtiğimiz yıl burası faaliyete girdi. Bu yıl yaz sezonunda 100 bin kişi burayı ziyaret etti. Günlük ziyaret eden kişilerin yüzde 90'ı farklı kişiler aynı kişiler gelmiyor. 100 bin sayısına sezonda ulaştık çünkü Zileli vatandaşların istediği bir yer oldu ve insanların yoğun ilgisini gördü" şeklinde konuştu.

Tokat’tın tek kent müzesi 100 bin ziyaretçi ağırladı

Tokat’tın tek kent müzesi 100 bin ziyaretçi ağırladı

Tokat’tın tek kent müzesi 100 bin ziyaretçi ağırladı

Tokat’tın tek kent müzesi 100 bin ziyaretçi ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Son Haberler
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Rektör Kızıltoprak: "Ders içerikleri kaliteli ve güncel olmak zorunda”
Rektör Kızıltoprak: "Ders içerikleri kaliteli ve güncel olmak zorunda”
7 aylık hamile eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası
7 aylık hamile eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası
Sıcak havayı gören oraya koştu
Sıcak havayı gören oraya koştu
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Define avcılarının hedefi oldu! Kanuni’yi Rodos seferine götüren tarihi köprü yok oluyor
Define avcılarının hedefi oldu! Kanuni’yi Rodos seferine götüren tarihi köprü yok oluyor
Arkadaşlığı Kolayca Aşka Dönüştürebileceğiniz O Burç!
Arkadaşlığı Kolayca Aşka Dönüştürebileceğiniz O Burç!
Çok Okunanlar
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Blok ve daire numaraları yanlış yazıldı, ev sahipleri mağdur oldu!
Blok ve daire numaraları yanlış yazıldı, ev sahipleri mağdur oldu!
Bu Dikkat Testini Çözmek Neredeyse İmkansız! Bunu Çözen 2000 Kişiden 1 Kişi
Bu Dikkat Testini Çözmek Neredeyse İmkansız! Bunu Çözen 2000 Kişiden 1 Kişi
Toplu sünnet töreninde, Roman çocuklar göbek atarak sünnet oldu
Toplu sünnet töreninde, Roman çocuklar göbek atarak sünnet oldu
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!