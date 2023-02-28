Tokhir Shamsitdinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tokhir Shamsitdinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tokhir Shamsitdinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tokhir Shamsitdinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tokhir Shamsitdinov 9 Şubat 1993 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Тохир Шамситдинов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tokhir Shamsitdinov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tokhir Shamsitdinov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Surkhon Termiz futbol takımında oynamaktadır. Surkhon Termiz takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tokhir Shamsitdinov'nin Surkhon Termiz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tokhir Shamsitdinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tokhir Shamsitdinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tokhir Shamsitdinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tokhir Shamsitdinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında FC Gulistan

1 Şubat 2012 yılında Pakhtakor

1 Şubat 2013 yılında FC Gulistan

1 Aralık 2013 yılında Pakhtakor

1 Şubat 2014 yılında Navbahor

6 Temmuz 2017 yılında FK Buxoro

19 Şubat 2018 yılında Sogdiana

1 Aralık 2018 yılında FK Buxoro

1 Ocak 2019 yılında Navbahor

1 Şubat 2019 yılında FK Buxoro

31 Aralık 2019 yılında Navbahor

5 Mart 2021 yılında Neftchi

1 Ocak 2022 yılında Surkhon

Tokhir Shamsitdinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tokhir Shamsitdinov şuan Surkhon Termiz takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Tokhir Shamsitdinov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.