TOKİ 2. etapta örnek daireler gezilecek

5 bin 500 konutluk TOKİ Yunuskent Projesi'nin bin 500 konuttan oluşan 2. etabında hak sahiplerinin evlerini görmesi amacıyla 2+1 ve 3+1 örnek daire gezisi 23-24 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Her iki günde de belediye bahçesinden saat 10.30'da başlayacak seferlerin saat 16.00'ya kadar saat başı devam edeceği öğrenildi.

Türkiye'nin en büyük toplu konut hamleleri arasında gösterilen Akgedik Yunuskent Projesi'nin bin 500 konuttan oluşan 2. etabında sona yaklaşılıyor. Yatay mimari ve mahalle konseptiyle hayata geçirilen proje büyük beğeni toplarken, hak sahiplerinin örnek daireleri görmesi amacıyla gezi yapılacak. Hak sahipleri örnek daireleri incelemek amacıyla Akgedik'e kendi araçlarıyla gelebilecekleri gibi, belediyenin bahçesinden kalkacak belediyeye ait otobüs ile de intikal edebilecekler. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuyla ilgili açıklamasında, "Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nin bin 500 konuttan oluşan 2. etabında sona yaklaşıyoruz. Hak sahiplerimiz için örnek daire ziyaretlerine başlıyoruz. Vatandaşlarımız 23 Kasım Cumartesi ve 24 Kasım Pazar günü Yunuskent'te 2+1 ve 3+1 örnek daireleri görebilecek. Örnek dairelerin kapısı saat 11.00'da açılacak. Aracı olmayan vatandaşlar için Yunusemre Belediye Bahçesi'nden saat 10.30'da ücretsiz servisler kaldırılacak. Belirlenen güzergah dışına vatandaşlarımızın çıkmaması, örnek daireler haricinde inşaat sahasına girmemeleri, görevlilerin uyarı ve ikazlarına uymalarını rica ediyoruz." dedi.

İki kısım halinde ihale edilen 2. etap projesinde bin 500 konut, 25 işyeri, 2 cami, 12 derslikli ilkokul, 12 derslikli ortaokul, altyapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor. Bir milyon 550 bin metrekare alan üzerine kurulacak Akgedik Yunuskent'te 5 bin 500 konut, 21 eğitim kurumu, 2 sağlık merkezi, 1 pazaryeri, 7 ibadethane, 14 çocuk oyun parkı, 5 ticaret merkezi, 7 kent meydanı ve pek çok yatırım hayat bulacak.

Kaynak: İHA