TOKİ 2 Kültür Merkezinde kış dönemi kayıtları başladı

Yunusemre Belediyesi TOKİ-2 Kültür ve Sanat Merkezi çocuk ve yetişkin kış dönemi kayıtları başladı.

Yaz aylarında yüzlerce vatandaşa hizmet veren Yunusemre Belediyesi, TOKİ-2 Kültür ve Sanat Merkezinde kış ayları içinde kurs düzenleyecek. Düzenlenecek olan kış kursları için hem yetişkin hem de çocuk kayıtlarının başladığını vurgulayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Yaz aylarında yüzlerce çocuğumuz TOKİ-2 Kültür ve Sanat Merkezimizden faydalandı. Kış aylarında da birçok branşta hem çocuklarımız için hem de yetişkinlerimiz için kurs düzenleyeceğiz. Çocuklarımız için satranç, matematik, karikatür, Kur'an-ı Kerim, bağlama, piyano, gitar, keman, tekvando, karate, kick-boks ve çocuk korosu kursları verilecek. Yetişkinlerimiz için ise Kur'an-ı Kerim, drama, takı ve moda tasarımı, resim, filografi, çini, hat, kaligrafi, ahşap oyma, gitar, keman, bağlama, plates kursu düzenlenecek. Tüm lokallerimizde bu tür hizmetlerimizi artıracağız" dedi.

Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların, Güzelyurt Mahallesi 5807 Sokak No:1/ P4 adresinde bulunan TOKİ-2 Kültür ve Sanat Merkezine kimlikleri ile başvurabileceği kaydedildi.

Kaynak: İHA