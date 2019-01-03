Kışın da çalışmalarını sürdüren Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 2018 yılında 15.7 milyar TL hakediş ödemesi yaptı.

TOKİ'den yapılan açıklamada, TOKİ'nin kış şartlarına rağmen Aralık ayında 1 milyar 40 milyon liralık hakediş ödemesi gerçekleştirildiği ifade edildi. Türkiye'nin birçok yerinde Aralık ayında çalışılamayan şantiyelere rağmen TOKİ'nin kış şartlarında Türkiye genelinde aktif 335 şantiyede inşaat faaliyetlerine durmaksızın devam ettiği belirtilen açıklamada, TOKİ'nin birkaç gün içerisinde de 57 milyon TL'lik hakediş ödemesi yapacağı vurgulandı.

Bugüne kadar 832 bin konut rakamına ulaşan TOKİ, ayda yaklaşık 1.5 milyar liralık hakediş ödemesi yapıyor. TOKİ, 2018 yılında toplam 15.7 milyarlık hakediş ödemesi gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA