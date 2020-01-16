TOKİ 3+1 ödeme planı 2020 | TOKİ sonuç sorgulama

Her vatandaşın hayali olan ev sahibi olma fırsatı TOKİ 100 bin konut ile geldi. Peki TOKİ 3+1 ödeme planı 2020 yılı için nasıl olacak? TOKİ sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

Dar gelirli vatandaşın yüzünü güldürecek TOKİ 100 bin konut projesi için başvurular bugün yani 15 Ocak'ta sona erecek. Peki uygun ödeme seçenekleri sunan TOKİ konutları için başvuru nereye nasıl yapılacak, kimler başvuruda bulunacak ve TOKİ 100 bin konut projesi hangi illere yapılacak?

İstanbul’daki konutlar Arnavutköy Hadımköy, Sancaktepe, Şile Ağva, Tuzla Orhanlı ve Tuzla Aydınlı’da yer alacak. İstanbul’dan sonra en fazla konut 5 bin 200 adetle Gaziantep’te yapılacak.

TOKİ 3+1 ödeme planı 2020

Ankara ve Konya’da 4 bin, Balıkesir, Denizli, İzmir ve Şanlıurfa’da 3 bin 500, Bursa’da 3 bin 200, Kocaeli, Kayseri ve Eskişehir’de 3 bin sosyal konut hayata geçecek. Ankara’da ise Beypazarı, Sincan ve Nallıhan bölgelerinde konut inşa edilecek.

Hak kazanamayanlar parasını alacak

Kurada konut almaya hak kazanamayan vatandaşlar bu bedeli geri alabilecek. Dar gelirli vatandaşlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 0.49 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek. 2+1 konutların fiyatları 140 bin ila 180 bin lira arasında, 3+1 konutların fiyatları ise 160 bin lira ile 210 bin lira arasında değişecek.

Ödeme planı

75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10’a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.

100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10’a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1022 lira taksitle evini alacak.

Başvuru şartları şöyle

T.C. vatandaşı olmak,

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikâmet ediyor olmak veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak,

TOKİ’den konut satın almamış olması ve idareden konut kredisi kullanmamış olmak,

Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak,

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olmak,

Aylık hane halkı geliri net 5 bin 500 TL’nin üstünde olmamak.

TOKİ sonuç sorgulama

TOKİ 3+1 ödeme planı 2020 yılı için nasıl olacak? TOKİ sonuç sorgulama nasıl yapılır?

Projelerde 2+1 ve 3+1 konutlar bulunuyor. 2+1 ve 3+1 konutlar için ödeme planlarını sizler için paylaştık.

TOKİ’ den 24 ilde Aylık düşük taksitler ödeyerek 180, 216 ve 240 ay vadelerde ev sahibi olabilirsiniz. 2020 yılında oluşturulan ödeme planları dahilinde en düşük aylık 344 TL taksit ödeyerek Tokiden ev sahibi olmak için daha fazla beklemeyin. Ülkemizde yapılacak olan konutlar için seçilmiş iller ise

Ankara, Kırıkkale, Samsun, Afyonkarahisar, Bolu, Bursa, Düzce, Elazığ, Kırşehir, Kütahya, Uşak, Çankırı, Aydın, Edirne, Malatya, Mardin, Muş, Niğde, Tunceli, Yozgat, Bitlis, Denizli, Kayseri, Rize.

Toki başkanlığınca konutların ödeme planlarının yer aldığı satış listeleri açıklandı. Öğrenmek için kurumun internet sitesini ziyaret ediniz. Toki konut projelerini inceleyerek almak istediğiniz konuta karar verebilirsiniz.

Konut Tipi 2+1

Metrekare 75 ve 85 metre kare

Başvuru bedeli 500 TL

Peşinat %10 7 BİN peşinat

Taksit Tutarı 894 TL’den başlayan fiyatlarla

Vade sayısı 240 ay vade

Konut tipi 3+1

Metrekare 100 metre kare

Başvuru bedeli 1000 TL

Peşinat % 10 peşinat

Taksit Tutarı 1022 TL’den başlayan fiyatlarla

Vade Sayısı 240 aya kadar

Başvurular bittikten sonra yukarıdaki link üzerinden kura sorgulaması yapabilirsiniz. Ayrıca Toplu Konut İdaresi tarafından illere göre TOKİ projeleri listeleri de hazırlanmıştır.

Toplu Konut İdaresi kapsamında yapılacak olan projeleri inceleyerek Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerine başvuru yapabilirsiniz. Konutlar 3 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim edilecek. Ayrıca bu bankalar TOKİ kredisi adı altında kredi kampanyaları da düzenlemektedir. Peşinata ihtiyacınız olması durumunda verilen ve kredilerden yararlanarak gerekli şartları taşıyor iseniz konut alımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.