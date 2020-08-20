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  3. TOKİ: 400 konut 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız satışta

TOKİ: 400 konut 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız satışta

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), orta ve dar gelirli vatandaşlar için toplam 9 ilde 400 konutu uygun fiyatla satışa çıkardığını duyurdu. 120-260 bin lira arasında yer alan fiyatlarla vatandaşa sunulan 2+1 ve 3+1 kapasiteye sahip evleri almak için kura şartı aranmıyor.

TOKİ: 400 konut 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız satışta

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar ve orta gelirli vatandaşlar için  kurasız konut satışlarına devam ediyor. Açık satış yöntemiylee kura ve çekilişe tabi tutulmadan satışı yapılan evlerin fiyatları 120 bin liradan başlayarak 260 bin liraya kadar çıkabiliyor.

SON TARİH 31 ARALIK

Türkiye'nin 9 farklı ilinde bulunan evlerin en düşük taksit tutarının 415 lira olduğu belirtilirken alıcıların açık satış başladığı gün yüzde 10, 12, 15 ve  25 peşinatla ev sahibi olabileceği öğrenildi. Vadelerin ise 96, 108,  120, 144, 180 ve 240 ay olarak belirlendiği satışların başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankası şubelerinden, her ilde tarihi değişmek suretiyle en geç 31 Aralık'a kadar yapılabilecek.

TOKİ tarafından başlatılan açık satışlara Türk vatandaşı olan 18 yaşını doldurmuş kişilerin başvurabileceği belirtilirken başvuran kişilerin fotoğraflı nüfus cüzdanı, vatandaşlık kimlik ve vergi sicil numaralarını ibraz etmeleri gerekiyor. TOKİ'nin orta ve dar gelirli vatandaşlar için satışa sunduğu konutlar şu şehirlerde bulunuyor:

  • ANKARA

MAMAK | Gülseren Mahallesi  86 Konut

Son başvuru tarihi: 30 Aralık 

Fiyatı: 260 bin lira

Taksit tutarı: 1087 lira

  • DENİZLİ

​​​​​​​201 Konut

Fiyatı: 120 bin lira

Taksit tutarı: 420 lira

  • KARABÜK 

​​​​​​​Eflani | Çelebiler Mahallesi 16 Konut

Fiyatı: 124 bin lira

Taksit tutarı: 415 lira

  • KARS

​​​​​​​Sarıkamış | Erenler Tepe Mahallesi  5 Konut

Fiyat: 185 bin lira

Taksit Tutarı: 825 lira

  • Mersin

​​​​​​​Gülnar | Akdeniz Mahallesi 39 Konut

Fiyat: 125.760 lira

Taksit Tutarı: 419 lira

  • SAMSUN

​​​​​​​Vezirköprü | Nalbantlı Mahallesi 8 Konut

Fiyat: 256 bin lita

Taksit tutarı: 1280 lira

  • SİVAS

​​​​​​​Merkez | Yenimahalle 17 Konut 

Fiyat: 146 bin lira

Taksit tutarı: 610 lira

  • TOKAT

​​​​​​​Merkez | Dedeli Mahallesi 27 Konut

Fiyat: 165 bin lira

Taksit tutarı: 691 lira

 

 

 

 

Berna Akkaya
Editör


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