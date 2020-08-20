TOKİ: 400 konut 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız satışta
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), orta ve dar gelirli vatandaşlar için toplam 9 ilde 400 konutu uygun fiyatla satışa çıkardığını duyurdu. 120-260 bin lira arasında yer alan fiyatlarla vatandaşa sunulan 2+1 ve 3+1 kapasiteye sahip evleri almak için kura şartı aranmıyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar ve orta gelirli vatandaşlar için kurasız konut satışlarına devam ediyor. Açık satış yöntemiylee kura ve çekilişe tabi tutulmadan satışı yapılan evlerin fiyatları 120 bin liradan başlayarak 260 bin liraya kadar çıkabiliyor.
SON TARİH 31 ARALIK
Türkiye'nin 9 farklı ilinde bulunan evlerin en düşük taksit tutarının 415 lira olduğu belirtilirken alıcıların açık satış başladığı gün yüzde 10, 12, 15 ve 25 peşinatla ev sahibi olabileceği öğrenildi. Vadelerin ise 96, 108, 120, 144, 180 ve 240 ay olarak belirlendiği satışların başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankası şubelerinden, her ilde tarihi değişmek suretiyle en geç 31 Aralık'a kadar yapılabilecek.
TOKİ tarafından başlatılan açık satışlara Türk vatandaşı olan 18 yaşını doldurmuş kişilerin başvurabileceği belirtilirken başvuran kişilerin fotoğraflı nüfus cüzdanı, vatandaşlık kimlik ve vergi sicil numaralarını ibraz etmeleri gerekiyor. TOKİ'nin orta ve dar gelirli vatandaşlar için satışa sunduğu konutlar şu şehirlerde bulunuyor:
- ANKARA
MAMAK | Gülseren Mahallesi 86 Konut
Son başvuru tarihi: 30 Aralık
Fiyatı: 260 bin lira
Taksit tutarı: 1087 lira
- DENİZLİ
201 Konut
Fiyatı: 120 bin lira
Taksit tutarı: 420 lira
- KARABÜK
Eflani | Çelebiler Mahallesi 16 Konut
Fiyatı: 124 bin lira
Taksit tutarı: 415 lira
- KARS
Sarıkamış | Erenler Tepe Mahallesi 5 Konut
Fiyat: 185 bin lira
Taksit Tutarı: 825 lira
- Mersin
Gülnar | Akdeniz Mahallesi 39 Konut
Fiyat: 125.760 lira
Taksit Tutarı: 419 lira
- SAMSUN
Vezirköprü | Nalbantlı Mahallesi 8 Konut
Fiyat: 256 bin lita
Taksit tutarı: 1280 lira
- SİVAS
Merkez | Yenimahalle 17 Konut
Fiyat: 146 bin lira
Taksit tutarı: 610 lira
- TOKAT
Merkez | Dedeli Mahallesi 27 Konut
Fiyat: 165 bin lira
Taksit tutarı: 691 lira