TOKİ Balıkesir kura tarihleri | TOKİ Balıkesir Karesi | TOKİ Balıkesir kura sonuçları

TOKİ Balıkesir Karesi kura tarihleri ne zaman? Balıkesir Karesi ne zaman? Balıkesir kura sonuçları açıklandı mı? soruları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Bizde merak edilenleri araştırdık. İşte cevapları...

BALIKESİR TOKİ KARESİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLDİ Mİ?

2+1 ve 3+1 konutlar için başvuran vatandaşlarımızın, TOKİ Balıkesir Karesi Mahallesi Kura Çekilişi heyacanı için geri sayım başladı. TOKİ tarafından Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde yapılacak olan 1000 adet konut için gerçekleştirilen kura çekilişi ile 2+ 1 alt gelir grubu 500 kişi ve 3+1 orta gelir grubu 500 kişi hak sahipleri çekilen kura sonucu belirlendi.

TOKİ BALIKESİR KARESİ 2019 KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılacak olan kura çekilişi ile hak sahipleri saat 11:00 itibari ile belirlenmeye başlanacak. İsim listesi kurum tarafından bugün akşam saatlerine doğru yayımlanması bekleniyor.

Bizler her zaman olduğu gibi emlak365.com ailesi olarak sizler için takipte kalarak isim listesini yayımlanır yayımlanmaz paylaşacağız. Balıkesir TOKİ Karesi kura sonuçları isim listesi hakkında hemen bilgi almak ve yayımlanır yayımlanmaz TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden adınızı öğrenmek için uygulamalarımızı indirebilirsiniz.

TOKİ KURA SORGULAMA EKRANINDA SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TOKİ internet sitesi üzerinden kura sorgulama işlemi için ilk olarak TOKİ GOV TR yazarak resmi TOKİ internet sitesine giriş yapın.

Ardından ana ekranda yer alan satış duyurular yazısının üstüne gelin ve duyurular bölümüne tıklayın.

Gelen ekranda sol tarafta yer alan il seçeneğini tıklayın ve sorgula tuşuna basın.

Ardından aradığınız projenin yanında bulunan sağ kısımdaki detay bölümüne basın. Eğer aradığınız projede kura sonuçları açıklandıysa gelecek olan yeni ekranda sol bölümde aşağıdaki resimde olduğu gibi kura sonuçları yazısı çıkacaktır. Bu yazıya tıklayarak adınıza çıkan bir konut olup olmadığınızı anlayabilirsiniz.

TOKİ NEDİR?

TOKİ açılımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığıdır. Kurum 1984 yılında Başbakan Turgut Özal'ın talimatıyla kuruldu. Fakat o dönemde ki mali kaynak yetersizliğinden dolayı yeterli konut hizmeti sağlanamamıştır. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bununla beraber TOKİ doğrudan başbakanlığa bağlandı. Ayrıca konut üretiminin yanında yurt, otel, kütüphane, cami, stadyum, üniversite gibi birçok alanda da hizmet vermektedir. 12 Şubat 2012 yılına kadar 81 ilde 524.698 konut yapılarak sahiplerine teslim edildi. 2023 yılında bu sayının 1 milyon konuta ulaşması hedefleniyor. Ancak TOKİ'den ev alabilmek için bazı şartlar gerekli. Bunlar:

- TC vatandaşı olmak.

- Ev almak istediğiniz bölgede 1 yıldan fazla bir süre oturmuş olmak

- Daha önce TOKİ'den ev almamış olmak

- Üzerinize ait bir mal varlığının bulunmaması

- Aylık net gelirinizin 2600 lirayı geçmemesi

TOKİ'NİN TARİHÇESİ NASILDIR?

Ülkemizde konut yapım hamlelerinin en önemli hareket noktası, yaşanan büyük depremler olmuştur. Cumhuriyetin hemen başında, 1924 yılında yaşanan deprem (Erzurum/Horasan) sonrasında, Eytam Sandığı’nın Emlak ve Eytam Bankası'na dönüştürülmesiyle (1926) devletin, yapı sektörüne ve imar faaliyetlerine fiilen destek olması kararlaştırılmıştır.

1930 yılında çıkarılan Belediyeler Kanunu ile hem sağlıklı konutların yapımı, hem de kamunun konut yapımı amaçlanmıştır ve bu dönemde Ankara Belediyesi işbirliği ile memurlara konut yapımı için Bahçelievler Konut Yapı Kooperatifi kurulmuştur.

1939 yılında yaşanan ve 120.000'e yakın binanin yıkıldığı, 33.000 insanımızın hayatını kaybettiği Erzincan depremi sonrasında ülkemizde konut ve yerleşim sorunu ciddi olarak sorgulanmaya başlanmış ve 1940’larda, Ankara Saraçoglu mahallesinin oluşturulması için Emlak ve Eytam Bankası'nın sorumluluğunda Emlak Bank Yapı Ltd. Şti kurularak 450 konut yapılmıştır.

1980'li yıllara kadar sosyal devlet anlayışı kapsamında planlı kentleşme ve kamunun toplu konut yapımıyla ilgili çeşitli faaliyetler yapılsa da tam anlamıyla başarılı olunamamış ve gecekondulaşma ülkemizin yapısal sorunlarından biri haline gelmiştir.

Kurumumuz, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın talimatları ve 1984 yılında yürürlüğe giren 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile özerk Toplu Konut Fonu'na haiz, Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı adı ile kurulmuştur.

Ancak, zaman içinde yaşanan mevzuat sorunlarıyla kurum atıl duruma gelmiştir. 1990 yılında 412 ve 414 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı şeklinde iki ayrı idare olarak örgütlenmiş, 1993 yılında da Toplu Konut Fonu'nun Genel Bütçe kapsamına alınmasıyla İdare kaynaklarının azalması, İdareyi konut üretiminden uzaklaştırmış, ülkemizin nitelikli konut ihtiyacı tam olarak karşılanamamıştır.

17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan Marmara depremiyle bir kez daha kamunun konut yapımındaki işlev, görev ve eksiklikleri gündeme gelmiştir.

Toplu Konut İdaresi, 2002 yılına kadar 19 yılda 43.145 konutu tamamlamış, yaklaşık 950.000 konutu kredilendirmiştir. 58. Hükümetimizin yürürlüğe koyduğu Acil Eylem Planı çerçevesinde “Planlı Kentleşme ve Konut Seferberliği”nin başlamasıyla TOKİ, yeni bir vizyona kavuşmuştur.

Bu kapsamda 59. Hükümet ile birlikte 28.6.2001 tarihi ve 4698 sayılı Konut Müsteşarlığının Kurulması ve Arsa Ofisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun yürürlükten kaldırılması üzerine Toplu Konut İdaresi, 14/8/2003 tarihli ve 25199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığının D-4-2003-1010 sayılı tezkeresi ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na, 16/1/2004 tarihli ve 25348 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığının D -1-2004-54 sayılı tezkeresi ile Başbakanlığa, 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlanmıştır.

Böylelikle Kurumumuz, şimdiye kadar linkte (http://www.toki.gov.tr/faaliyet-ozeti) güncel bilgileri verilen konut üretimini ve konut finansman desteğini gerçekleştirmiştir.



Toplu Konut İdaresinin 2985 sayılı Kanunla tanımlanan/belirlenmiş görevleri şunlardır;



Yurt içi ve yurt dışında doğrudan veya iştirakleri aracılığıyla proje geliştirmek; konut, altyapı ve sosyal donatı uygulamaları yapmak veya yaptırmak.



Konut sektörüyle ilgili şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek.



Konut inşaatı ile ilgili sanayii veya bu alanda çalışanları desteklemek.



Doğal afet meydana gelen bölgelerde gerek görüldüğü takdirde konut ve sosyal donatıları, altyapıları ile birlikte inşa etmek, teşvik etmek ve desteklemek.



Bakanlıkların talebi ve bağlı bulunduğu Bakanın onayı halinde talep konusu proje ve uygulamaları yapmak veya yaptırmak.



İdareye kaynak sağlanmasını teminen kar amaçlı projelerle uygulamalar yapmak veya yaptırmak.



Devlet garantili veya garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü menkul kıymetler çıkarmak.



Ferdi ve toplu konut kredisi vermek, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik projeleri kredilendirmek ve gerektiğinde tüm bu kredilerde faiz sübvansiyonu yapmak.



Yurt dışından, görev alanıyla ilgili harcamalarda kullanılmak üzere Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine kredi almaya karar vermek.



Konutların finansmanı için bankaların iştirakini sağlayacak tedbirleri almak, bu amaçla gerektiğinde bankalara kredi vermek, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usulleri tespit etmek.



Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve taahhüt işlemlerinin sözleşmeyle yaptırılmasını temin etmek.



Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.