TOKİ Erzurum kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Erzurum çekiliş sonuçları

TOKİ Erzurum kura sonuçları açıklandı mı? Çekiliş sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? soruları internette araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık. İşte haberin ayrıntıları...

TOKİ ERZURUM KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Erzurum Aziziye’de yapılacak konutlar için kura töreni yapıldı. Kurada bin aile ev sahibi olmanın sevincini yaşadı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında Erzurum Aziziye’de 2+1 ve 3+1 planda yapılacak bin konut için bugün kura töreni yapıldı.

Bin konut için 6 bin 141 kişinin başvurduğu projenin kura töreni Erzurum Spor Salonu'nda noter huzurunda düzenlendi. Kura törenine katılan vatandaşlar ilk kez ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

Önce şehit ailelerine ardından engelliler ve emekliler için kura çekildi. Son bölümde ise diğer vatandaşlara kura çekildi. Kura çekiminde ev sahibi olmaya hak kazananlar büyük mutluluk yaşayarak gözyaşı döktü.

Kura esnasında isminin okunduğunu duyan vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Sevinçleri gözlerinden okunan hak sahipleri duygularını ifade etmekte zorlanırken; bu mutluluğu ev sahibi olmak isteyen herkesin yaşamasını diledi.

Erzurum Aziziye projesinde konutların 500’ü "2+1", 500’ü de "3+1" nitelikte olacak. Alt gelir grubuna yönelik olan 2+1 konutlar 522 TL’den başlayan taksitlerle yüzde 12, yüzde 20 peşin ve 180, 240 ay vade seçenekleri ile satışa sunuldu. Orta gelir grubuna yönelik olan 3+1 konutlar ise 901 TL’den başlayan taksitlerle yüzde 10, yüzde 20 peşin 120 ve 180 ay vade seçenekleri ile satışa sunuldu.

TOKİ'DE KONUT KAZANAMAYAN ÜCRET İADESİNİ NE ZAMAN ALACAK?

Belirlenen tarihlerde yapılan kuralar neticesinde hak sahibi olamayanlara yatırdıkları başvuru bedeli geri iade ediliyor. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası yetkili şubelerinden geri alabilecektir.

TOKİ'DE 50 BİN KONUT KURALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun kuraları 6 Mayıs Pazartesi günü başladı.

Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için 06 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında talepler toplandı.

50 bin Yeni Sosyal Konut Projesine 636 bin 949 kişi başvurdu. İlk olarak 80 proje için belirlenen takvimde hak sahipliği belirleme kuraları 06 Mayıs Pazartesi günü Ankara'dan başlayacak. Ayrıca 50 projede zaten konut almaya hak kazanan vatandaşlar için belirlenecek kura takvimi ile yaşayacakları daireler belirlenecek. İlk kura Ankara Kuzeykent projesinde 809 konut için yapıldı.

TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekilişi gerçekleştirecek. Bütün konutların kura tarihlerine TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Ayrıca, kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşların yatırdığı başvuru bedelleri iade edilecek.

TOKİ'DE SÖZLEŞME AŞAMASINDA HANGİ BELGELER İBRAZ EDİLECEK?

1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuranlar 3 (üç ) yıl ikamet ettiğini kanıtlayacak belgeyi) ibraz edecektir

2. 1.Kategori Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri hariç olmak üzere diğer 3 kategoriden hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar, İl/ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünden başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmadığına dair belgeyi ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır. Kanıtlayamayanların hakları iptal edilecektir

3. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.500 olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Başvuru sahibi evli ise kendisi ve eşinden çalışan varsa kendisinin ve eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

Başvuru sahibi veya eşinden herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri,

Başvuru sahibi emekli ise, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan maaş dökümü veya emekli maaşının yatırıldığı banka hesap ekstresi.

Gerekli görüldüğünde ek belge istenebilecektir.

TOKİ İSTANBUL'DA KAÇ ADET KONUT SATIŞA ÇIKARACAK?

TOKİ düzenleyeceği ihale ile toplamda 267 adet konut satışı gerçekleştirecek. Bu konutlardan 117 tanesi İstanbul'da yer alacak.

İstanbul Ataşehir TOKİ satışı için 53 adet konut stoku ayrılırken bu konutlar hemen teslim olarak satılacak.

İstanbul Başakşehir Kayabaşı konut projesi ile ise 64 adet konut TOKİ açık artırma yöntemi ile satılacak.

Konutlardan satın almaya hak kazanan kişiler yüzde 40 tutarını peşin olarak ödeyecek kalan tutar için ise 120 ay vadeli konut alma seçeneklerinden yararlanabilecek.

TOKİ'NİN DİĞER KAMPANYALARI NELERDİR?

1-Şanlıurfa Hilvan 1 konut

TOKİ Şanlıurfa Hilvan 2019 projesinde 1 adet konut mevcut. TOKİ Şanlıurfa Hilvan 2019 projesindeki konutun bedeli 115 bin 871 TL şeklinde belirlendi. Hilvan TOKİ 2019 projesi için ödenecek peşinat bedelleri 13 bin 904 TL'den başlıyor, 23 bin 174 TL'ye kadar çıkıyor. Proje kapsamındaki 1 adet konut için ödenecek en düşük aylık taksit bedeli 386,24 TL, en yüksek aylık taksit bedeli 566,48 TL.

2-TOKİ Çankırı Orta 2019 alt gelir 98 konut

TOKİ'nin Çankırı Orta alt gelir grubu projesinde toplam 98 adet konut bulunuyor. Projede en düşük konut bedeli 109 bin 968 TL, en yüksek konut bedeli 145 bin 28 TL. TOKİ Çankırı projesi için ödenecek taksit tutarları 366,56 TL ile 709 TL arasında farklılık gösteriyor. Ödenecek peşinat tutarlarının 13 bin 196 TL'den başlayıp, 29 bin TL'ye kadar çıktığı TOKİ Çankırı 2019 alt gelir grubu için 180 ay, 216 ay ve 240 ay vade imkanı sunuluyor.

3-TOKİ Bolu Mudurnu alt gelir grubu 218 konut

TOKİ'nin Bolu Mudurnu Kaygana alt gelir grubu projesi kapsamında 218 adet konut bulunuyor. En düşük konut fiyatının 117 bin 784 TL, en yüksek konut fiyatının 163 bin 926 TL olduğu proje için ödenecek taksit bedelleri 392,61 TL ile 801,42 TL arasında değişiyor. TOKİ Bolu Mudurnu alt gelir grubunda en düşük peşinat bedeli 14 bin 134 TL, en yüksek peşinat bedeli 32 bin 785 TL.

4-Şanlıurfa Viranşehir 1. Etap 95 konut

TOKİ'nin Şanlıurfa Viranşehir 1. Etap projesi kapsamında toplam 95 adet konut mevcut. TOKİ Viranşehir 1. Etap projesinde en düşük konut bedeli 86 bin 996 TL, en yüksek konut bedeli ise 120 bin 744 TL şeklinde belirlendi. 5 bin TL ve 10 bin TL peşinatlarla konut sahibi olma imkanı sunulan TOKİ Viranşehir 1. Etap için ödenecek en düşük aylık taksit bedeli 320,82 TL.

5-Şanlıurfa Viranşehir 2. Etap 61 konut

TOKİ'nin Şanlıurfa Viranşehir 2. Etap projesinde toplam 61 adet konut mevcut. 2 oda 1 salon daire tiplerinin bulunduğu projede en düşük konut fiyatı 83 bin 345 TL, en yüksek konut fiyatı 110 bin 917 TL şeklinde belirlendi. Ödenecek peşinat tutarlarının 5 bin TL ve 10 bin TL arasında farklılık gösterdiği TOKİ Viranşehir 2. Etap projesinde en düşük taksit tutarı 305,60 lira olarak belirlendi.

TOKİ NEDİR?

TOKİ açılımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığıdır. Kurum 1984 yılında Başbakan Turgut Özal'ın talimatıyla kuruldu. Fakat o dönemde ki mali kaynak yetersizliğinden dolayı yeterli konut hizmeti sağlanamamıştır. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bununla beraber TOKİ doğrudan başbakanlığa bağlandı. Ayrıca konut üretiminin yanında yurt, otel, kütüphane, cami, stadyum, üniversite gibi birçok alanda da hizmet vermektedir. 12 Şubat 2012 yılına kadar 81 ilde 524.698 konut yapılarak sahiplerine teslim edildi. 2023 yılında bu sayının 1 milyon konuta ulaşması hedefleniyor. Ancak TOKİ'den ev alabilmek için bazı şartlar gerekli. Bunlar:

- TC vatandaşı olmak.

- Ev almak istediğiniz bölgede 1 yıldan fazla bir süre oturmuş olmak

- Daha önce TOKİ'den ev almamış olmak

- Üzerinize ait bir mal varlığının bulunmaması

- Aylık net gelirinizin 2600 lirayı geçmemesi

TOKİ'NİN TARİHÇESİ

Ülkemizde konut yapım hamlelerinin en önemli hareket noktası, yaşanan büyük depremler olmuştur. Cumhuriyetin hemen başında, 1924 yılında yaşanan deprem (Erzurum/Horasan) sonrasında, Eytam Sandığı’nın Emlak ve Eytam Bankası'na dönüştürülmesiyle (1926) devletin, yapı sektörüne ve imar faaliyetlerine fiilen destek olması kararlaştırılmıştır.

1930 yılında çıkarılan Belediyeler Kanunu ile hem sağlıklı konutların yapımı, hem de kamunun konut yapımı amaçlanmıştır ve bu dönemde Ankara Belediyesi işbirliği ile memurlara konut yapımı için Bahçelievler Konut Yapı Kooperatifi kurulmuştur.

1939 yılında yaşanan ve 120.000'e yakın binanin yıkıldığı, 33.000 insanımızın hayatını kaybettiği Erzincan depremi sonrasında ülkemizde konut ve yerleşim sorunu ciddi olarak sorgulanmaya başlanmış ve 1940’larda, Ankara Saraçoglu mahallesinin oluşturulması için Emlak ve Eytam Bankası'nın sorumluluğunda Emlak Bank Yapı Ltd. Şti kurularak 450 konut yapılmıştır.

1980'li yıllara kadar sosyal devlet anlayışı kapsamında planlı kentleşme ve kamunun toplu konut yapımıyla ilgili çeşitli faaliyetler yapılsa da tam anlamıyla başarılı olunamamış ve gecekondulaşma ülkemizin yapısal sorunlarından biri haline gelmiştir.

Kurumumuz, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın talimatları ve 1984 yılında yürürlüğe giren 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile özerk Toplu Konut Fonu'na haiz, Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı adı ile kurulmuştur.

Ancak, zaman içinde yaşanan mevzuat sorunlarıyla kurum atıl duruma gelmiştir. 1990 yılında 412 ve 414 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı şeklinde iki ayrı idare olarak örgütlenmiş, 1993 yılında da Toplu Konut Fonu'nun Genel Bütçe kapsamına alınmasıyla İdare kaynaklarının azalması, İdareyi konut üretiminden uzaklaştırmış, ülkemizin nitelikli konut ihtiyacı tam olarak karşılanamamıştır.

17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan Marmara depremiyle bir kez daha kamunun konut yapımındaki işlev, görev ve eksiklikleri gündeme gelmiştir.

Toplu Konut İdaresi, 2002 yılına kadar 19 yılda 43.145 konutu tamamlamış, yaklaşık 950.000 konutu kredilendirmiştir. 58. Hükümetimizin yürürlüğe koyduğu Acil Eylem Planı çerçevesinde “Planlı Kentleşme ve Konut Seferberliği”nin başlamasıyla TOKİ, yeni bir vizyona kavuşmuştur.

Bu kapsamda 59. Hükümet ile birlikte 28.6.2001 tarihi ve 4698 sayılı Konut Müsteşarlığının Kurulması ve Arsa Ofisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun yürürlükten kaldırılması üzerine Toplu Konut İdaresi, 14/8/2003 tarihli ve 25199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığının D-4-2003-1010 sayılı tezkeresi ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na, 16/1/2004 tarihli ve 25348 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığının D -1-2004-54 sayılı tezkeresi ile Başbakanlığa, 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlanmıştır.

Böylelikle Kurumumuz, şimdiye kadar linkte (http://www.toki.gov.tr/faaliyet-ozeti) güncel bilgileri verilen konut üretimini ve konut finansman desteğini gerçekleştirmiştir.



Toplu Konut İdaresinin 2985 sayılı Kanunla tanımlanan/belirlenmiş görevleri şunlardır;



Yurt içi ve yurt dışında doğrudan veya iştirakleri aracılığıyla proje geliştirmek; konut, altyapı ve sosyal donatı uygulamaları yapmak veya yaptırmak.



Konut sektörüyle ilgili şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek.



Konut inşaatı ile ilgili sanayii veya bu alanda çalışanları desteklemek.



Doğal afet meydana gelen bölgelerde gerek görüldüğü takdirde konut ve sosyal donatıları, altyapıları ile birlikte inşa etmek, teşvik etmek ve desteklemek.



Bakanlıkların talebi ve bağlı bulunduğu Bakanın onayı halinde talep konusu proje ve uygulamaları yapmak veya yaptırmak.



İdareye kaynak sağlanmasını teminen kar amaçlı projelerle uygulamalar yapmak veya yaptırmak.



Devlet garantili veya garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü menkul kıymetler çıkarmak.



Ferdi ve toplu konut kredisi vermek, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik projeleri kredilendirmek ve gerektiğinde tüm bu kredilerde faiz sübvansiyonu yapmak.



Yurt dışından, görev alanıyla ilgili harcamalarda kullanılmak üzere Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine kredi almaya karar vermek.



Konutların finansmanı için bankaların iştirakini sağlayacak tedbirleri almak, bu amaçla gerektiğinde bankalara kredi vermek, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usulleri tespit etmek.



Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve taahhüt işlemlerinin sözleşmeyle yaptırılmasını temin etmek.



Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.