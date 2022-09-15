Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül Salı günü Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni’nde yaptığı konuşmada projenin detaylarını açıklamıştı. Türkiye genelinde yapılacak olan 250 bin konutun nerede yapılacağı TOKİ tarafından açıklanırken vatandaşlar da hak sahibi olması durumunda konutları satma ve kiraya verme durumlarını araştırmaya başlarken bu durum hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamada bulundu. Bizlerde merak edilen TOKİ evleri kiraya verilir mi? TOKİ sosyal konutları satılır mı? sorularının yanıtlarına haberimizde yer verdik.

TOKİ EVLERİ KİRAYA VERİLİR Mİ? TOKİ SOSYAL KONUTLARI SATILIR MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamasına göre TOKİ tarafından yapılacak olan sosyal konut projesinde hak sahibi olanlar evlerini kiraya verebilecekler. Vatandaşlar bu konutları borçları bitene kadar satamayacak, devredemeyecek.

Bakan Murat Kurum, CNN Türk canlı yayında bu konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Gelir kapısı olarak burayı kimseye sunamayız. Hiçbir şekilde satamazlar, devredemezler. Kirada bir sorun yok ama satamazlar. Sözleşmemiz memur maaşına zam endeksli. Biz burada insiyatif kullanıyoruz. Vatandaşımızın ödemeyecek durumdaysa Cumhurbaşkanımızdan izin alarak indirim yapabiliyoruz. Sonuçta geliri yüzde 100 arttı, biz bu fiyatları yüzde 100 artıracağız diye bir şey yok."

TOKİ'nin internet sitesinde bu konu hakkında şu ifade yer almaktadır:

"Hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir."

TOKİ KONUTLARININ YAPILACAĞI İLÇELERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

TOKİ İSTANBUL SOSYAL KONUT PROJESİNE NASIL BAŞVURULUR, ŞARTLARI NELER?

İstanbul'da TOKİ tarafından yapılacak olan sosyal konut projesine başvuracak kişilerde aranan şartlar şöyle:

-T.C. vatandaşı olması,

-Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

-Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama

-İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

-Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

-Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

-Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

TOKİ'nin sosyal konut projesine başvuracak kişiler (14 Eylül 2022 Çarşamba) gününden itibaren e-Devlet sistemine giriş yaparak başvuru yapacak. e - Devlet üzerinden başvuru yapamayanlar Halkbank veya Ziraat Bankasına giderek başvuru yapacak. Başvuru için 500 TL ödeyecek, daha sonra ise kura zamanı beklenecek.

SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU EKRANI

E - DEVLET ÜZERİNDEN TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru sahibi;

• E-devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti ile başvuru yapabilmektedir.

• Başvuru ekranında ve ilan metninde başvuru şartları ile ilgili bilgilendirme yer almaktadır.

• E-Devlet üzerinden projeyi seçerek başvurunuzu yapabilirsiniz.

• Başvuru durumunuzu E-Devlet Başvuru Listesi ekranından takip edebilirsiniz.

• E-Devlet başvuruları 28/10/2022 tarihinde sona erecektir.

• E-Devlet üzerinden Engelli ve Emekli kategorisinden başvuranlar için, sözleşme aşamasında engelli veya emekli olduklarına dair belge istenecektir.

• E-devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde EFT, havale, ATM vb. ile yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecektir.

• Başvuru işlemlerini E-Devlet üzerinden yapan vatandaşların başvuru işlemleri yukarıda belirtilen şekilde tamamlanacak olup, ayrıca Banka şubelerinden başvuru için işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri başvuruları sadece Banka Şubelerinden alınacaktır.

2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi iş yeri fiyatları ne kadar, kaç metrekare? TOKİ iş yeri için peşinat ne kadar, taksit fiyatları ne kadar, kaç taksit olacak?

TOKİ Sosyal Konut Projesi iş yerlerinin metrekare başı fiyatları belli oldu! İşte fiyatlar, peşinatlar ve taksit ücretleri...

TOKİ'nin internet sitesi çöktü, başvuru tarihleri güncellendi! İşte Sosyal Konut Projesi'nin başvuru tarihleri...

TOKİ İstanbul sosyal konutları nerede yapılacak? İstanbul'da kaç konut, hangi ilçede yapılacak? Nasıl başvurulur, şartları neler?

TOKİ Sosyal Konutları nerede yapılacak? İl il yapılacak konut sayısı açıklandı! İşte o liste...