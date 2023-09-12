TOKİ evlerine yerleşen vatandaşlar lokma hayrı yaptı

Şehzadeler Belediyesinin TOKİ iş birliğiyle Sancaklıbozköy'de hayata geçirdiği toplu konut projesinde yeni evlerine yerleşen vatandaşlar, mutluluklarını lokma hayrı yaparak gösterdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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TOKİ evlerine yerleşen vatandaşlar lokma hayrı yaptı

Şehzadeler Belediyesinin TOKİ iş birliğiyle Sancaklıbozköy'de hayata geçirdiği toplu konut projesinde yeni evlerine yerleşen vatandaşlar, mutluluklarını lokma hayrı yaparak gösterdi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ali Özyiğit ile birlikte Sancaklıbozköy Mahallesi'nde TOKİ iş birliğiyle hayata geçirdikleri sosyal konut projesinde yeni evlerine yerleşen vatandaşların yaptığı lokma hayrına katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı etkinlikte vatandaşlara hitaben konuşan Başkan Çelik, yapılan hayrın kabul olmasını dileyerek, mutluluğunun tarif edilemez olduğunu söyledi. Projenin hayata geçmesi için yıllarca emek verdiklerini, bugünse balkonlarda oturan aileleri, çocuk parkında oynayan çocukları gördüğünde çok mutlu olduğunu belirten Başkan Çelik, "Bu projenin yapılabilmesi için çok emek verdik. Sayısız kere gidip geldik, TOKİ ve Bakanlık yetkilileri ile görüştük. Yoğun çaba ve gayretlerimizin ardından yatırım planına alındı ve iki yıllık inşaat sürecinin ardından konutlarımız tamamlandı. Bugün bir babanın evladına sunmayacağı şartlarda, devletimizin sunduğu imkanlarla adeta kira öder gibiden de daha düşük fiyatlarla konutlara kavuşuldu. Hepiniz için hayırlı olsun. Rabbim sağlık ve afiyet içerisinde oturmayı nasip etsin. Site yönetimi, muhtarımız ve vatandaşlarımız ile sürekli görüşüyoruz. Eksiklerin giderilmesi için belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, diğer kurum ve kuruluşlarla da irtibat sağlıyoruz. Burası her geçen gün daha da güzelleşecek cazibe merkezi haline gelecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik sonrasında Başkan Çelik ve beraberindekiler, hak sahiplerinden Buket Tepe'nin evine konuk oldu. Samimi bir havada gerçekleştirilen ziyarette, mahalle sakinlerinin taleplerini de dikkatle dinledi. Başkan Çelik, ikram edilen kahveyi içerken, "Bu bizim için bir fincan kahveden öte bir hayalin gerçeğe dönüşmesi. Projemizi yaparken "İnşallah kısa sürede bitirir, hak sahiplerine teslim eder ve onlar da bizi davet ederlerse bir kahvelerini içeriz" demiştik. Çok şükür bu günleri gösteren Rabbimize" dedi.

TOKİ evlerine yerleşen vatandaşlar lokma hayrı yaptı

TOKİ evlerine yerleşen vatandaşlar lokma hayrı yaptı

TOKİ evlerine yerleşen vatandaşlar lokma hayrı yaptı

TOKİ evlerine yerleşen vatandaşlar lokma hayrı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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