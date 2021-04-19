Toplu Konut İdare Başkanlığı (TOKİ) 2021 yılı kampanyası, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. 2020 yılında vatandaşlara sunulan yüzde 20 indirim fırsatının bu yıl da yoğun talep ve istek üzerine tekrar edileceğini belirten Bakan Kurum'un bu açıklamasının ardından TOKİ indirim kampanyası 2021 ne zaman? TOKİ indiriminden nasıl yararlanılır? konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2021 NE ZAMAN?

TOKİ'den konut veya iş yeri alan vatandaşların yararlanabileceği indirim kampanyası, 21 Nisan - 28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihler arasında ev veya iş yeri sahiplerinin, kalan taksitlerinin yüzde 25'inden fazlasını peşin olarak ödemesi halinde, hak sahiplerine yüzde 20 indirim yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklamada, indirimden faydalanacak kişilerin sahip olması gereken kriterler de belirtildi. Bu kapsamda, kalan taksit sayısı 12’den fazla olan ve borcunun tamamını ya da yüzde 25’inden fazlasını peşin ödeyecek hak sahiplerine yüzde 20 indirim yapılacağı öğrenildi.

TOKİ İNDİRİMİNDEN NASIL YARARLANILIR?

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan, TOKİ tarafından satışları 2019 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2019 yılı sonu itibariyle başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabiliyor. Ayrıca kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve işyeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.

Bakan Kurum, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, daha önce de düzenlediğimiz yüzde 20 indirim kampanyamızı bu yıl da tekrarlıyoruz.

Kalan taksit sayısı 12’den fazla olan ve borcunun tamamını ya da yüzde 25’inden fazlasını peşin ödeyecek hak sahiplerine yüzde 20 indirim yapıyoruz. Vatandaşlarımız kampanyamızdan 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.