TOKİ indirim kampanyası ne zaman 2021? TOKİ indirim kampanyası 2021 şartları nelerdir? Kampanyadan kimler yararlanabilir?

TOKİ indirim kampanyası ne zaman 2021? TOKİ indirim kampanyası son başvuru tarihi ne zaman? TOKİ indirim kampanyası 2021 şartları nelerdir? TOKİ indirim kampanyası kimler yararlanabilir? soruları internette en çok aratılanlar listesine girdi. Biz de bu kampanya ile ilgili detayları haberimizde yer verdik.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN 2021?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya daha başlattı. İkincisi düzenlenen bu kampanya kapsamında TOKİ, konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 22 indirim yapacağını duyurdu. Kampanyanın ise 21 Eylül 2021 Salı günü başlayıp 19 Ekim Salı günü biteceğinin bilgisini verdi.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

TOKİ tarafından alınan bilgilere göre konut ve iş yeri alıcılarına yönelik 21 Eylül Salı günü başlayacak kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 19 Ekim'e kadar başvuru yapabileceğini belirterek kampanyaya son başvuru tarihinin 19 Ekim Salı günü olduğunu duyurdu.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI KİMLER YARARLANABİLİR? TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2021 ŞARTLARI NELERDİR?

TOKİ kampanyadan yararlanmak isteyenlerin şartlarının şu şekilde sıraladı;

''Borcun tamamını kapatamayacak olanlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek, 19 Ekim'den sonra yapılacak borç kapatmalarında, indirim oranı uygulanmayacak.

Geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcılarının faydalanabileceği kampanyadan, taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları yararlanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, "Gayrimenkul Satış Sözleşmesini" imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.''