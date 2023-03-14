TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı!

Vatandaşların soru ve meraklarını gidermek adına, TOKİ İstanbul sosyal konut kuraları ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum içlere su serpen açıklamayı yaptı. Bakan Kurum, İstanbul'da bulunan Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde gerçekleştirilecek olan 50 bin konut kura çekimi için tarihleri açıkladı.

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TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı!

Vatandaşların soru ve meraklarını gidermek adına, TOKİ İstanbul sosyal konut kuraları ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum içlere su serpen açıklamayı yaptı. Bakan Kurum, İstanbul'da bulunan Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde gerçekleştirilecek olan 50 bin konut kura çekimi için tarihleri açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekimi devam ederken, TOKİ tarafından İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında elli bin konut için hak sahibi belirlenecek. Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde tarihler belirlendi.

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TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ İÇİN TARİH VERDİ

TOKİ kura çekimini İstanbul ile sürdürüyor. İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri için 16 Mart-19 Nisan tarihlerinde noter huzurunda çekilecek. Tuzla'daki 20 bin 920 hak sahibi için 16 Mart'ta, Çatalca'daki 540 ve Selimpaşa'daki 200 hak sahibi için 30 Mart'ta, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerindeki 28 bin 340 hak sahibi için ise 1-19 Nisan tarihlerinde kuralar çekilecek.

BAKAN KURUM AÇILADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız TOKİ ile birlikte başlayan ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ara verilen ''İlk Evim'' projesinde İstanbul ile sona gelindi. 250 bin sosyal konutun kurası 81 ilde 3,5 ay gibi bir sürede tamamlandı.

Bakan Murat Kurum, İstanbul’daki kura çekimlerini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımında “İlk Evim’de İstanbul zamanı! 50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart’ta kuraları çekmeye başlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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