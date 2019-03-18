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  3. TOKİ Konutlarının ön talebine binlerce başvuru yapıldı

TOKİ Konutlarının ön talebine binlerce başvuru yapıldı

TOKİ tarafından Adıyaman'da yapılması planlanan 350 konut için bir haftada başvuru sayısı 3 bini geçti.

TOKİ Konutlarının ön talebine binlerce başvuru yapıldı

TOKİ tarafından Adıyaman'da yapılması planlanan 350 konut için bir haftada başvuru sayısı 3 bini geçti.

Adıyaman merkez Petrol Mahallesinde TOKİ tarafından yapılması planlanan konutların ön talep başvuruları 11 Marttan itibaren başladı. Brüt 75 metrekare olan 2+1 nitelikli 245 konut, brüt 110 metrekare olan 3+1 nitelikli 105 konut için Halk Bankası Adıyaman Şubesine bir haftada 3 bini aşkın kişi ön talep başvurusunda bulundu.

Banka şubesi önünde TOKİ ön başvurusu için kalabalık ve sıra oluştu.

TOKİ Konutlarının ön talebine binlerce başvuru yapıldı

TOKİ Konutlarının ön talebine binlerce başvuru yapıldı

Kaynak: İHA

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