TOKİ Menteşe 3. etap sosyal konutların temel inşaatı tamamlanıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Toplu Konut İdaresi tarafından 2020 yılında kura çekimi gerçekleştirilen 350 adet 2+1 ve 150 adet 3+1 toplam 500 adet sosyal konutun temel kazımı ve temel beton döküm işi tamamlanıyor.

Yaklaşık bir ay önce Menteşe ilçesi Akçaova-Yeşilyurt Mahallesi yolu üzerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Havyan Bakım Merkezinin alt tarafından inşaat çalışması başlayan TOKİ sosyal konut inşaat alanında hummalı çalışma devam ediyor.

Zeminin kayalık olması nedeniyle iş makinelerinin haftanın 7 günü çalışması ile temel kazım işlemleri büyük oranda tamamlandığı açıklandı. Birçok binanın temelinin beton döküm işlemi biterken, bazı binaların zemin kat kalıp çakma işlemleri devam ediyor.

Menteşe'de 2020 yılının başında kura çekimi yapılan 500 adet sosyal konutun ihalesi 15 Şubat'ta 2023 tarihinde yapılmıştı. Yüklenici firma sosyal konutların yapılacağı Akçaova-Yeşilyurt yolu üzerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinin alt bölümünde çalışmalara başladı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 2019 yılında yıllık 100 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Muğla Menteşe'de 500 adet 3'üncü etap konut projesinin 2020 Mart ayında kuraları çekildi. 350 adet 2+1, 150 adet 3+1 sosyal konut için çekilen kura ile hak sahipleri belli olmuştu.

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TOKİ tarafından Menteşe ilçesi Akçaova Mahallesi'nde yapılacak olan 3. etap 500 adet konut (+2 KD), 1 adet cami ve 1 adet 6 dükkanlı ticaret merkezi inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işlerinin ihalesi 15 Şubat'ta yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)